''Not artışlarının devamı gelecek''

Toplantının ana konuğu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan oldu. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in, Türkiye’nin not görünümününü yükseltmesini değerlendiren Prof. Aşan, “Not yükseltmelerinin arkası gelecektir. Ama ben hiçbir zaman objektif görmediğim için düşürmeleri ne kadar önemliyse yükseltmeleri de benim açımdan o kadar önemli. Ama piyasa oyuncuları açısından bakarsanız elbette olumludur” dedi.

‘DENGELEME’ BAŞARILI

Türk ekonomisinin 2019 yılının dengelenme süreci yaşadığını ve gelecek yıl başarılı bir şekilde yol kat edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Göksel Aşan, “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak´ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program ile bir dengelenme yılı olacaktı. O dengelenme de başarıldı. Hem kurda istikrar sağlanmış oldu hem de enflasyonda istenilen hedef tutturuldu. Cari işlemlerde çok uzun seneler sonra yıllık olarak fazla vermeye başladık. Taze döviz ihtiyacımız önemli ölçüde azalmış oldu. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde dengelenme yılı başarı ile tamamlandı. Şunu unutmamak gerekiyor: Arada en az iki tane spekülatif atak geçirdik. Bir de İstanbul’da tekrarlanan iki seçim geçirdik” dedi. Prof Aşan “Bütün bunlara rağmen Türkiye ekonomisi inanılmaz bir başarı sergilemiştir. Çoğu yurt dışı temasımızda da aynı şeyleri duyuyoruz. Birçok kurumun beklemediği bir performans oldu 2019’da. 2020 ise daha çok büyüme ve işsizlikle mücadele yılı olacak. Değişim başlamış olacak. 2020’nin de son derece başarılı geçeceği kanaatindeyim” diye konuştu.