Not çetesi yine işbaşında
Dolardaki dalgalanma döneminin geride kaldığını gören Fitch 20 Türk bankasının notunu indirerek yeniden saldırıya geçti.
Üstelik Fitch’in bankaların kredi notunu indirdiği haberini dün piyasalar kapanmadan sızdırarak bonka hisselerinde yüzde 3.5 düşüşe neden oldu. Banka hisselerindeki düşüş bugün de sürüyor. önceki gün 6 liranın altına inen dolar ise yeniden 6 liranın üstüne çıktı.
ÖNCE MOODY’S
Fitch, not indirimlerine neden olarak bankaların varlık kaliteleri, performans riskleri, likidite ve fonlama gibi konularda yapılan değerlendirmelerin olduğunu bildirdi. İş Yatırım’ın yayınladığı günlük piyasa bülteninde “Fitch not indirimine gerekçe olarak Türk lirasının değer kaybı, faizlerdeki yükseliş ve büyümedeki sert inişin bankaların aktif kalitesi, sermaye yeterliliği, likiditesi ve fonlamasında yaratacağı tahribatı gösteriyor. Buna karşın, Merkez Bankası´nın faiz artışı sonrasında güçlenen TL’nin bankalar üzerindeki baskıyı azalttığını kabul ediyor. Biz not indiriminin piyasaların çok gerisinden geldiğini ve haber değeri olmadığını düşünüyoruz” denildi. Ficth Ratings, 13 Temmuz’da Türkiye’nin kredi notunu BB+’dan BB’ye düşürmüş, görünümü ise ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirmişti. 20 Türk bankasının notunu en son 28 Ağustos’ta Moody’s dü düşürmüş, gerekçe olarak da ‘TL’nin değer kaybı’nı göstermişti. Moody’s 17 Ağustos’ta Türkiye’nin kredi notunu ‘Ba2’den ‘Ba3’e düşürdüğünü, görünümünü ‘negatif’e çevirdiğini açıklamıştı.
HAMLELER SONUÇ VERDİ
Türkiye’nin risk puanı düşüyor
Türkiye’nin ‘Kredi Risk Pirimi’ anlamına gelen Credit Default Swap (CDS) puanı ekonomide atılan adımlar sonrası 574 baz puandan 358 baz puana kadar geriledi. Türkiye’ye karşı başlatılan ekonomik savaş ile beraber ülke CDS’leri 574 seviyelerini görmüştü. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve kamu tasarrufları, Merkez Bankası’nın attığı kararlı adımlar ve BDDK’nın düzenlemeleri sonrası Türkiye’nin CDS’leri dün 358 seviyesine kadar indi. Ülke CDS’leri ülkenin sattığı tahvillerin ve bonoların ana paralarının veya faizlerinin, ülkenin güç duruma düşmesi nedeniyle ödenememesi riski anlamına geliyor.
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