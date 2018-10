Not çetesi yine işbaşında

Üstelik Fitch’in bankaların kredi notunu indirdiği haberini dün piyasalar kapanmadan sızdırarak bonka hisselerinde yüzde 3.5 düşüşe neden oldu. Banka hisselerindeki düşüş bugün de sürüyor. önceki gün 6 liranın altına inen dolar ise yeniden 6 liranın üstüne çıktı.

ÖNCE MOODY’S

Fitch, not indirimlerine neden olarak bankaların varlık kaliteleri, performans riskleri, likidite ve fonlama gibi konularda yapılan değerlendirmelerin olduğunu bildirdi. İş Yatırım’ın yayınladığı günlük piyasa bülteninde “Fitch not indirimine gerekçe olarak Türk lirasının değer kaybı, faizlerdeki yükseliş ve büyümedeki sert inişin bankaların aktif kalitesi, sermaye yeterliliği, likiditesi ve fonlamasında yaratacağı tahribatı gösteriyor. Buna karşın, Merkez Bankası´nın faiz artışı sonrasında güçlenen TL’nin bankalar üzerindeki baskıyı azalttığını kabul ediyor. Biz not indiriminin piyasaların çok gerisinden geldiğini ve haber değeri olmadığını düşünüyoruz” denildi. Ficth Ratings, 13 Temmuz’da Türkiye’nin kredi notunu BB+’dan BB’ye düşürmüş, görünümü ise ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirmişti. 20 Türk bankasının notunu en son 28 Ağustos’ta Moody’s dü düşürmüş, gerekçe olarak da ‘TL’nin değer kaybı’nı göstermişti. Moody’s 17 Ağustos’ta Türkiye’nin kredi notunu ‘Ba2’den ‘Ba3’e düşürdüğünü, görünümünü ‘negatif’e çevirdiğini açıklamıştı.