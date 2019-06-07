Novak: Rusya ve S. Arabistan üretim kısıntılarında işbirliği yapacak

St Petersburg Ekonomik Forumu´nda konuşan Novak, "Ben Haziran ayının sonuna dek ortak bir nokta bulacağımızı düşünüyorum. Piyasa şu an çok gergin ve olaylara çok sert tepkiler veriyor. Piyasanın durumunu anlamamız için biraz sakinleşmesi gerekiyor" dedi.

Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya ve Suudi Arabistan´ın varil başına petrol fiyatı konusunda anlaştıklarını ve Rusya´nın OPEC ile işbirliğine bağlılığının devam ettiğini söylemişti.