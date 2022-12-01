İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2022 Perşembe / 8 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6424
  • EURO
    19,4202
  • ALTIN
    1064.66
  • BIST100
    5066.26
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması: Detaylı şekilde son noktaya geldi
Ekonomi

Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması: Detaylı şekilde son noktaya geldi

EYT'nin yasalaşacağı tarihe ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Yıl prim ve yaş meselesidir. Detaylı şekilde son noktaya geldi. Bütçede gerekli fasıllar arasında kaydırmalar yapılabilir, dolayısıyla bir ek ödenek talebinin olmayacağını düşünüyorum' dedi. Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili ise 'Vatandaşımızın 'iyi oldu' dediği bir asgari ücret açıklanacaktır' ifadelerini kullandı.

1 Aralık 2022 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması: Detaylı şekilde son noktaya geldi
ABONE OL

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

EYT'nin yasalaşacağı tarihe ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yıl prim ve yaş meselesidir. Detaylı şekilde son noktaya geldi. Bütçede gerekli fasıllar arasında kaydırmalar yapılabilir, dolayısıyla bir ek ödenek talebinin olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Hükümetin de AK Parti'nin de masasında olan bir konudur. Bütün teknik detaylar bakanlığımız tarafından çalışıldı. Artık son noktaya gelinmiştir. Bu açıklama yapılacaktır. Son dokunuşlar yapıldı. Hızlı bir şekilde yasalaşması gündemde.

Emeklilikle ilgili 3 şey biliyorsunuz yıl, prim ve yaş meselesidir. Burada hem beklentileri karşılayabilecek hem rasyonel adımlar atılacak. Teknik bir konu, istenilenler neler, onları biliyoruz.

ASGARİ ÜCRET İÇİM HANGİ RAKAM GÜNDEMDE?

Resmi rakam söyleyemem, ilk toplantı bugün yapılacak. iş veren ve işçi kesimi herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek. Makul bir asgari ücretin getirilmesi için çalışılacaktır. Vatandaşı hayat pahalılığına ezdirmemek.

Rakamları söylemem. Alım gücünün artırılması en temel önceliğimidir Rakamları ortaya koyarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmek doğru değildir. Ümit ediyorum; 'Oldu', 'İyi oldu' denecek bir ücret olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.