Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması: Detaylı şekilde son noktaya geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

EYT'nin yasalaşacağı tarihe ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yıl prim ve yaş meselesidir. Detaylı şekilde son noktaya geldi. Bütçede gerekli fasıllar arasında kaydırmalar yapılabilir, dolayısıyla bir ek ödenek talebinin olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Hükümetin de AK Parti'nin de masasında olan bir konudur. Bütün teknik detaylar bakanlığımız tarafından çalışıldı. Artık son noktaya gelinmiştir. Bu açıklama yapılacaktır. Son dokunuşlar yapıldı. Hızlı bir şekilde yasalaşması gündemde.

Emeklilikle ilgili 3 şey biliyorsunuz yıl, prim ve yaş meselesidir. Burada hem beklentileri karşılayabilecek hem rasyonel adımlar atılacak. Teknik bir konu, istenilenler neler, onları biliyoruz.

ASGARİ ÜCRET İÇİM HANGİ RAKAM GÜNDEMDE?

Resmi rakam söyleyemem, ilk toplantı bugün yapılacak. iş veren ve işçi kesimi herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek. Makul bir asgari ücretin getirilmesi için çalışılacaktır. Vatandaşı hayat pahalılığına ezdirmemek.

Rakamları söylemem. Alım gücünün artırılması en temel önceliğimidir Rakamları ortaya koyarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmek doğru değildir. Ümit ediyorum; 'Oldu', 'İyi oldu' denecek bir ücret olacak.