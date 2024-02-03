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Ekonomi

Nurdağı'nda villaları aratmayan köyevleri sahiplerini buluyor

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde ağır hasar alan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa edilen ve villaları aratmayan köyevleri 4 Şubat'ta teslim ediliyor.

IHA3 Şubat 2024 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
Nurdağı'nda villaları aratmayan köyevleri sahiplerini buluyor
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Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki büyük yıkıma uğrayan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde Mesthöyük, Gedikli, Naimler, Kırışkal, İncirli, Çakmak ve Nogaylar olmak üzere 7 köyde toplam 310 köyevinin inşası devam ediyor. İlçede yapılan köyevleri görüntüsü, bahçesi ve çevresindeki ormanlarıyla villaları artmazken Mesthöyük, Gedikli, Naimler köyünde yapımı tamamlanan toplam 69 köyevinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Şubat'taki Gaziantep programında kura ile depremzedelere teslim edilmesi bekleniyor.

"BU EVE YERLEŞEN VATANDAŞLARIMIZDA DEPREM KORKUSU KALMAYACAKTIR"

Depreme karşı dayanıklı olacak şekilde inşa edildiği için köyevlerine yerleşecek vatandaşlarda deprem korkusunun kalmayacağını belirten Köy İnşaatları Saha Şefi Akan Bilir, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 köyde 310 köyevi ve 34 tane ahırın bulunduğu yerleşim yerleri inşa ediyoruz. 7 köyün yerleşim yerleri ve sayıları ayrı. Tamamladığımız Gedikli köyünde 47 adet köyevi var. Tüm imalatlarını bitirdik ve çevre düzenlemesini yapıyoruz. Bu köyevleri betonarme karkas olarak yapıldığı için en şiddetli depreme dayanacak durumdadır. Bu eve yerleşen vatandaşlarımızda deprem korkusu kalmayacaktır" dedi.

"KÖYEVLERİ DÖRT DÖRTLÜK YAPILDI"

Köyevlerinin villalardan fazlasının olup eksiğinin olmadığını aktaran Şantiye Şefi Bilir, tamamlanan evlerin 4 Şubat'ta düzenlenecek kura ile teslim edileceğini ifade etti. Bilir, "Evler dizayn olarak villa tarzında tasarlandı. Köydeki vatandaşlarımızın çok rahat yaşayacağı, modern tarzda yaşayacağı evler yapıldı. Köyevlerinin villalardan fazlası var eksiği yok. Evlerimiz hem dış cephe hem iç donanım olarak dört dörtlük yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Şubat'ta Gaziantep'e gelmesiyle birlikte kuralar çekilecek ve teslimatlara başlayacağız. Toplam 7 köyde ise köyevlerinin yüzde 85'i tamamlanmış durumda. Onları da Mart ayı sonunda tamamını teslim etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZ YAŞAM TARZI OLARAK SINIF ATLAYACAK"

Şehirdeki yerleşim yerlerinden daha rahat bir alan oluşturulduğu için köyden şehre göçlerin azalacağını söyleyen Saha Şefi Bilir, "Köyevleri, şehirlere yakın yerlerde olduğu için şehirdekilerden rahat yaşanılacak ve köyden şehre olan göçleri engelleyecektir. Vatandaşlarımız bu köyevlerine yerleştiği zaman yaşam tarzı olarak sınıf atlayacaktır. İnşaat işlerine bakış açıları değişecek ve ev yaparken bu yapıları örnek alacaklar" diye konuştu.

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