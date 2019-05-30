27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8939
  • 6,5739
  • 243.707
  • 90.011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık ceza affedildi

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin torba kanun teklifinin '1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezasını affeden' maddesi kabul edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon lira ise yasanın yürürlük tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde, üç ay içinde iade edilecek.

Atak helikopteri doçka mevzilerini böyle imha etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

O cezalar affedildi

O cezalar affedildi

Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı

Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı

Meteoroloji açıkladı: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

'ByLockçu kayınbirader'e 15 yıla kadar hapis istemi

'ByLockçu kayınbirader'e 15 yıla kadar hapis istemi

Tarlada pusu kurup, katliam yaptı! Vahşetin nedeni belli oldu

Tarlada pusu kurup, katliam yaptı! Vahşetin nedeni belli oldu

Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı

Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı

Karaman'da şok görüntü: Gölün kenarında oluştu

Karaman'da şok görüntü: Gölün kenarında oluştu

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş
 

POPÜLER HABERLER

Basın Ekpres yolunda sürücülerin bıçaklı “yol verme” kavgası kamerada

Basın Ekpres yolunda sürücülerin bıçaklı “yol verme” kavgası kamerada

Nefes kesen o anlar

Nefes kesen o anlar

Bulgaristan'dan Türklerin 'zorunlu göçü' 30'uncu yılında

Bulgaristan'dan Türklerin 'zorunlu göçü' 30'uncu yılında

WhatsApp'a iki özellik birden

WhatsApp'a iki özellik birden

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA