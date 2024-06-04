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Ekonomi

O ilimizde 300 milyon metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldı! İki hafta süre verdiler

Tekirdağ'da 3 milyar liralık 300 milyon metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldı. Doğal gaz rezervinin kullanıcıya ulaştırılması için süre veren yetkililer, 'Testlerin ardından boru hatlarımızı döşeyerek, iki hafta içerisinde burada bulduğumuz gazı sanayicilerle buluşturacağız.' dedi.

AA4 Haziran 2024 Salı 15:00 - Güncelleme:
O ilimizde 300 milyon metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldı! İki hafta süre verdiler
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Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle hazırladığı 2024 yılı yeni sondaj programı kapsamında, Silivri ve Tekirdağ'da açtığı yeni kuyulardan doğal gaz çıkarmaya başladı.

300 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ REZERVİNE ULAŞILDI

TBNG tarafından gerçekleştirilen 10 milyon dolar yatırımla açılan 4 yeni kuyuda, 3 milyar lira ekonomik büyüklüğe sahip 300 milyon metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldı.

Tekirdağ ve Silivri'de ilk ateşin yanmasıyla mevcut rezerv dağıtıma hazır hale getirildi.

TBNG CEO'su Sinan Furat, şirketin Köseilyas Mahallesi'ndeki sahasında gazetecilere, Tekirdağ'da doğal gaz keşfi yapılan sahada test aşamalarının ardından üretim aşamasına geçeceklerini söyledi.

Türkiye'de son 3 yılda enerji alanında önemli atılımlar yapıldığını anlatan Furat, Tekirdağ'da bulunan 4. kuyuda günlük 50 bin metreküp üretim hedeflediklerini belirtti.

Furat, Türkiye'nin enerjide arz güvenliğini oldukça önemli bulduklarını belirterek,"Milli gururumuz TPAO şu anda Gabar'da petrol üretimlerine, aynı zamanda da Karadeniz'de doğalgaz üretimlerine devam ediyorlar. Biz de özel sektör oyuncuları olarak TPAO'nun izinden gitmeye devam ediyoruz. Ülke olarak özellikle enerjide yerli kaynaklarla, yerli ve milli enerjimizi üretmek zorundayız bunun bilincindeyiz."diye konuştu.

2024 yılı sondaj faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Furat, 5. kuyuyu yine Tekirdağ'da açmayı planladıklarını aktardı.

-"TRAKYA DOĞAL GAZ REZERVİNDE YÜKSEK POTANSİYELE SAHİP"

Furat, Tekirdağ'ın uzun süredir doğal gaz faaliyetlerinin yürütüldüğü bir şehir olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şu anda bizim hali hazırda yaklaşık 85 kuyumuz var ve günlük 250 bin metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yeni sondaj programıyla, yüzde 50 üretimi arttırma hedefimize günbegün yaklaşıyoruz. Sondajını bitirip devreye aldığımız kuyularla 250 bin metreküp günlük üretimi yüzde 50 arttıracağız."

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla petrolde kendi ihtiyacının yüzde 10'nu karşıladığını ifade eden Furat, doğalgazda da yerli üretimin yüzde 3'lere ulaştığını dile getirdi.

TBNG Teknolojiden Sorumlu Yöneticisi (CTO) Gürkan Karakaya ise sondaj faaliyetlerine 2014 yılında başladıklarını belirtti.

Trakya'nın doğalgaz rezervinde yüksek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Karakaya, açtıkları kuyuların bunun önemli bir göstergesi olduğunu anlattı.

Karakaya, arama ve üretim faaliyetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl kazdığımız kuyulardan toplamda 300 milyon metreküp yeni rezerv keşfettik. Şirket olarak bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar metreküp gaz ürettik. Bu kazdığımız kuyularla beraber üretimi yüzde 50 arttırıp bu üretimi sanayicilerimize vermeyi planlıyoruz. Bu kuyumuzla beraber gazımızı yaktık ve testlerimizi yaptık. Testlerin ardından boru hatlarımızı döşeyerek, iki hafta içerisinde burada bulduğumuz gazı sanayicilerle buluşturacağız."

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