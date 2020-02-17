İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0429
  • EURO
    6,5558
  • ALTIN
    306.958
  • BIST100
    120978
Ekonomi

Ocak ayında bütçe 21.5 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayında bütçe fazlasının yüzde 322.4 artışla 21.5 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

DHA17 Şubat 2020 Pazartesi12:18 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:18

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ocak ayında faiz dışı fazla yüzde 176.9 artışla 34.2 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde, bütçe giderleri yüzde 9.6 artışla 100.67 milyar liraya, bütçe gelirleri de yüzde 26 artışla 122.17 milyar liraya çıktı. Bu dönemde, vergi gelirleri 67 milyar 416 milyon lira, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 53 milyar 375 milyon lira oldu.

Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.1 artarak 67 milyar 416 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 7.4 iken 2020 yılında yüzde 8.6 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında, "Program döneminde mali disipline kararlılıkla devam edilecektir. Bu kapsamda kaynakların verimli kullanılması sağlanacak ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir. Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları ile vergi tahsilatında etkinliğin artırılması ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılması hedeflenmektedir" denildi.

Tarihte ilk kez Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde tartıştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Boynuz kulağı geçermiş
Boynuz kulağı geçermiş

Boynuz kulağı geçermiş

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin
NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

Önemli bölgeye TSK kalkanı
Önemli bölgeye TSK kalkanı

Önemli bölgeye TSK kalkanı

İYİ Partili vekilden istifa kararı
İYİ Partili vekilden istifa kararı

İYİ Partili vekilden istifa kararı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.