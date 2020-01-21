21.01.2020 09:29 - Güncelleme: 21.01.2020 09:29

Taşerondan kadroya geçiş yapan yaklaşık 900 bin işçinin her yıl belirli taksitlerde aldığı ödemelerin başında ilave tediye ödemeleri geliyor. 2020 tediyeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ocak tediye ne zaman yatacak? Tediye 2020 ödemeleri ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İlk üç taksidini yıl içinde alan işçilere 13 Aralık’ta da ilave tediyenin 13 günlük son taksidi ödendi. 2020 yılı tediye ödemelerine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

OCAK TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

2020 yılı Ocak ilave tediye ödemesi Ocak ayının son haftasında belli olacak. Resmi Gazete 'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ilk iki ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli olacak.

TEDİYE 2020 ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçen yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da ilave tediyeler, Ocak ayının son günlerinde ödenecek.

TEDİYE ÖDEMELERİ 2019 NE ZAMANDI?

Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere kamu işçileri yılda 52 günlük ilave ikramiye alıyor. İlk üç taksidini yıl içinde alan işçilere 13 Aralık’ta da ilave tediyenin 13 günlük son taksidi ödendi.

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alındı. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçilerine ilave tediye ödenir. Yıl içerisinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Ocak, haziran, ağustos ve aralık aylarında kamu işçilerine 13’er günlük tediye ödemesi yapılıyor. Bu yıl ilave tediyenin 39 günlük ilk üç taksiti ödendi. İlave tediyenin ilk taksiti 30 Ocak, ikinci taksiti 31 Mayıs, üçüncü taksiti ise 9 Ağustos’ta ödendi. Dördüncü taksitler ise 13 Aralık tarihinde ödendi.