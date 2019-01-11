Ocak zammıyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artış olacak
Milyonlarca emekli günlerce emekli maaşları için yapılacak zam oranını merakla bekledi. Emekli zammı için belirlenen oran 3 Ocak'ta belli oldu. Emekli maaşı yapılan zam ile birlikte ne kadar oldu? Bağ-kur emeklisi, memur emeklisi ve ssk emeklisi arasındaki fark ne kadar oldu? İşte emekli maaşları hakkında tüm detaylar!
Milyonlarca emeklinin beklediği SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılacak zam oranı belli oldu. Emeklilerin gözü bu ay hesaplarına yatacak zamlı maaşlarına çevrildi. Peki, yapılan zamlarla en düşük emekli zam farkı ne kadar olacak? İşte emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar!
Emekliler bu ay zamlı maaş heyecanı yaşıyor. 3 Ocak'ta zam oranları belli oldu.
Zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 10.19, memur emeklilerinde yüzde 10.73 olurken, şimdi gözler yeni maaşlara çevrildi.
SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihleri arasında zammın yansıtıldığı yeni maaşlarını cebine koyacak.
Memur emeklileri ise ay başında maaşını zamsız olarak aldı, şimdi artışla oluşan farkın yatırılmasını bekliyor.
KİME, NE KADAR?
Ocak zammıyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artış olacak.
En düşük zam farkı, esnaf emeklilerinde 147,53, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 110,01, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 168,14, 2000'den sonra emekli olan SSK'lırda 104,08, memur emeklilerinde 230,59 lira olacak.
En düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 40 kuruştan bin 125 lira 48 kuruşa çıkacak.
En yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruşa yükselecek.
|
Emekli
|
Mevcut
|
Zamlı
|
Fark
|
Bağ-Kur esnaf
|
1447,77
|
1595,30
|
147,53
|
Bağ-Kur tarım
|
1079,58
|
1189,59
|
110,01
|
SSK (2000 öncesi emekli olan)
|
1650,04
|
1818,18
|
168,14
|
SSK (2000 sonrası emekli olan)
|
1021,40
|
1125,48
|
104,08
|
Memur
|
2149
|
2379,59
|
230,59
(Sabah)
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