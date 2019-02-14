Sanayi üretimi Aralık'ta aylık yüzde 1,4, yıllık yüzde 9,8 düştü
Sanayi üretimi Aralık'ta aylık yüzde 1,4, yıllık yüzde 9,8 düştü.
- AA
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı.
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