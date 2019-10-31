OECD İstanbul’a bölgesel üs kuruyor

Merkezin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. İstanbul OECD Merkezi, İtalya ve Macaristan’daki dar kapsamlı ofislerin aksine, Paris’teki gibi tüm konularda politika üretebilecek. İstanbul’daki merkezin çalışmaları kapsamında toplantılar, çalıştaylar, seminerler düzenlenecek, yüksek seviyeli etkinliklere ev sahipliği yapılacak, kamu ve özel sektör arasındaki iletişim geliştirilecek, ulusal, bölgesel, uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri kurulacak ve bu süreçler sonucunda ortaya konulacak kapsamlı politika önerileriyle Türkiye’nin ve yakın coğrafyasının sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme yönündeki çalışmaları desteklenecek.

İstanbul merkezi, Türkiye’yi OECD’nin Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika odaklı bölgesel bir üssü haline getirecek. Merkezdeki çalışmaların çıktılarından bu coğrafyadaki ülkeler de faydalanacak. Merkezin çalışmaları kapsamında Türkiye’de yapılacak toplantılara OECD ülkelerinden ve diğer ülkelerden temsilciler katılacak ve Türkiye’yi daha yakından tanıma imkanı bulacak.