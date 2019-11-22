OECD’den 2. çark

Türk ekonomisinin beklenenden çabuk iyileşme göstermesi uluslararası kuruluşları şaşırtıyor. Türkiye ile ilgili karamsar tablolar çizen kuruluşlardan ‘çark edenlerin’ arasına Fitch Ratings, IMF ve AB Komisyonu’nun ardından OECD de katıldı. Yıl sonu için yüzde 2.6 olan küçülme beklentisini -0.3 olarak revize eden OECD 2. revizyonunu dün yaptı. OECD Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini 2019 için yüzde eksi 0.3’ten yüzde 0.3’e çıkardı.

2020 TAHMİNİ YÜZDE 3

Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 1.6 büyüyeceğine yönelik tahmin yüzde 3’e yükseltildi, ayrıca 2021’de büyümenin ise yüzde 3.2’e çıkacağı kaydedildi.

TÜKETİCİNİN GÜVENİ ARTIYOR