OECD’den 2. çark
Türkiye ekonomisiyle ilgili karamsar tablo çizdikten sonra çark edenler kervanına OECD de katıldı. İlk tahmininde ‘Türkiye yüzde 2.6 küçülecek’ diyen OECD dün 2’nci revizyonunda yüzde 0.3’lük büyüme öngördü.
Türk ekonomisinin beklenenden çabuk iyileşme göstermesi uluslararası kuruluşları şaşırtıyor. Türkiye ile ilgili karamsar tablolar çizen kuruluşlardan ‘çark edenlerin’ arasına Fitch Ratings, IMF ve AB Komisyonu’nun ardından OECD de katıldı. Yıl sonu için yüzde 2.6 olan küçülme beklentisini -0.3 olarak revize eden OECD 2. revizyonunu dün yaptı. OECD Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini 2019 için yüzde eksi 0.3’ten yüzde 0.3’e çıkardı.
2020 TAHMİNİ YÜZDE 3
Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 1.6 büyüyeceğine yönelik tahmin yüzde 3’e yükseltildi, ayrıca 2021’de büyümenin ise yüzde 3.2’e çıkacağı kaydedildi.
TÜKETİCİNİN GÜVENİ ARTIYOR
Tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5.2 yükselerek ekim ayındaki 57 düzeyinden 59.9 düzeyine çıktı. 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ekim ayında yüzde 74.8 iken kasım ayında yüzde 6.1 artarak yüzde 79.3´e yükseldi. Gelecek 12 aya ilişkin işsiz beklentisi endeksi yüzde 58.8’e çıktı.
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