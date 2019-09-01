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Öğrenci şehirlerinde kira 700 TL’den başlıyor

Kredi Yurtlar Kurumu sonuçların açıklanmasının ardından yurda yerleşemeyenleri kiralık ev bulma telaşı sardı. Aile bütçesini yakından ilgilendiren 1+1 konutların kirası İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Eskişehir gibi illerde en düşük 700 lira...

  • ERDİNÇ AKKOYUNLU
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Üniversiteyi kazanan öğrencilerin kalacak yer sorunuyla ilgili olarak Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) yaptıkları başvurular belli oldu. Yüz binlerce öğrenci KYK yurtlarına yerleştirilirken, birçoğu da açıkta kaldı. Şimdi yurda yerleşemeyen öğrenciler için kiralık ev bulma telaşı başladı. Ailelerin bütçesini de yakından ilgilendiren öğrenci evlerinde ise en çok tercih edilen 1+1 konutların fiyatları ise bulundukları ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Öğrencilerin iki kişi kalmayı tercih ettikleri 1+1 kiralık evlerin fiyatları İstanbul’un öğrenci semtleri olan Avcılar, Kadıköy, Beşiktaş, Şişli ve Üsküdar’da değişiklik gösteriyor. 

KADIKÖY’DE 1.150 TL

Avcılar’da İstanbul Üniversitesi’nin kampusunun bulunması nedeniyle bölgedeki 1+1 evler öğrencilere kiraya verilirken ücretler ise 700 TL’den başlıyor. Yine Marmara Üniversitesi’nin kampusunun bulunduğu Kadıköy’de ise 1+1 evlerin kiraları ise 1.150 TL’den başlıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi gibi kampusların yer aldığı Beşiktaş ise 1+1 evlerin en pahalı olduğu ilçe. Burada kiralar 1.700 TL’den başlarken, Beşiktaş’ta ucuz bir öğrenci evi bulmak çok güç. Kiralar ortalama 2.500 TL civarında seyreden ilçede, evlerin lüks olması durumuna göre kiralar 5 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi gibi pek çok büyük devlet ve vakıf üniversitesinin bulunduğu Ankara’da ise öğrencilerin ağırlıkla tercih ettiği ilçelerden Çankaya’da 1.100 TL’den başlayan 1+1 konutların kiraları 2.250 TL ortalaması ile seyrediyor, ilçede lüks rezidanslarda kiralar 4.000 TL’yi de aşıyor. Altındağ’da ise 500 TL’ye 1+1 kiralık ev bulmak mümkün. Anadolu Üniversitesi ile bir öğrenci kenti olan Eskişehir’de ise 1+1 evler için çok sayıda seçenek yer alırken kiralar 500 TL’den başlıyor. 

APART EVLER ALTERNATiF OLDU

Öğrenci evlerinin alternatifi olan apart yurtlar ise okula yakınlıkları ve sundukları hizmetlere göre çeşitli şekilde ücretlendiriliyor. Öğrencilere 2 kişi ve 4 kişilik oda alternatifi sunulan apart evlerde, internet, temizlik, çamaşır gibi hizmetler de sunuluyor. Ayrıca apart evlerin güvenlikleri de bulunuyor. Bu evler semtleri ve lüks olma durumlarına göre öğrenci başına 1.500 TL’den başlayıp 3.000 TL’ye kadar yükselebiliyor.

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