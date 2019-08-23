Okul çantası en az 151 TL’ye doluyor
Okulların açılmasına kısa süre kala velileri ve öğrencileri alışveriş telaşı sardı. Sayısız seçeneğin bulunduğu pazarda okul çantasını doldurmak için en az 151 lira gerekiyor. Harcama tutarı 850 liraya kadar çıkıyor.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye’de milyonlarca öğrenci 9 Eylül’de ders başı yapacak. Kurban Bayramı tatili sonrasında veliler okul için alışveriş hazırlıklarına başlarken, her yıl olduğu gibi bu sene de en çok harcama kırtasiye ürünlerine gerçekleştirilecek. Yine bu sezonda da birçok firma pek çok çanta, kalem, silgi, defter gibi lisanslı ürünlerini pazara sundu. Velilerin yapacakları harcama en az 151 TL’den başlıyor; yine her şeyin marka olduğu bir alışverişte ise ödenecek ortalama tutar 853 TL’yi buluyor.
ÇANTADA SEÇENEK ÇOK
Öte yanan pahalı lisanslı ürünlerin yanında ailelerin bütçesini sarsmayacak ekonomik ürünler de satışa çıkarıldı. Her yıl olduğu gibi bu sene de çocuklar için en büyük kararsızlığın yaşanacağı ürünlerin başında çantalar geliyor. Kız ve erkek çocuklarının sevdikleri çizgi karakterlerin üzerinde yer aldığı lisanslı markalı çantaların fiyatları 310 TL’den başlıyor. Erkek çocuklarının tercihi Örümcek Adam lisanslı ürünler olurken, kız çocuklarının favorileri arasında Miraculous, Barbie ve Frozen gibi karakterlerin bulunduğu ürünler var. Beslenme çantaları da ayrı olarak satın alındığında 28 ile 135 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.
KALEM FATURASI FAZLA
Yine kırtasiye alışverişinin vazgeçilmesi olan kalemler de çeşitleriyle tüketicinin beğenisine sunuluyor. Her sene olduğu gibi yine 12’li paketler halinde satılan kalemler aileler için en ekonomik tercihlerin başında geliyor. Kurşun kalemlerin 12’li destesi 8 TL’den başlarken, kalitesine göre fiyat 28 TL’ye kadar yükseliyor. Yine kırmızı kalemler 9 ile 27, kuru boyalar 7 ile 30, pastel boyalar 4 ile 25 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
İNDİRİM MÜMKÜN
İnternetten alışverişte ve anlaşmalı kredi kartlarını kullanarak çanta alışverişlerinde çeşitli indirimler almak da mümkün. Çeşitli online sitelerdeki kırtasiye bölümlerinde yapılan özel kampanyalarla indirim oranları yüzde 50’yi bulurken, ücretsiz kargo seçenekleri de kırtasiye alışverişini online alana taşımak için cazibe oluşturuyor.
MUTLAKA TSE BELGESi ARAYIN
İstanbul Kırtasiyeciler Odası, menşei belli olmayan kalitesi ve sağlığa zararlı ürünlerin satılmaması kararı aldı. Kırtasiyelere ‘Güvenli satış noktası’ ibareli afişler dağıtıldı. İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, doğru alışveriş için öğretmen listesinin beklenmesi gerektiğini söyledi. Yavuz Tekçe, çocukların sağlığı için menşei belli olmayan, kokulu ürünlerden uzak durulması uyarısında bulundu. İstanbul Kırtasiyeciler Odası, üyeleriyle yaptığı toplantılarda yalnızca sağlığa zararlı olmayan kaliteli kırtasiye ürünlerini satma kararı aldı.
Kırtasiye alışverişi için yetkililer şu uyarılarda bulundu:
- Markasız ürünlerden kaçının. Markalı ürünlerde de lisans sorun.
- Merdiven altı ucuz ürünleri almayın. Fazla ucuz ürün hilelidir.
- CE ve TSE damgalı ürünleri satın alın. Belgeli ürünleri tercih edin.
- Ürünün plastiğine dikkat edin. Plastik yaralanmaya sebep olur.
- Alerji yapan ürünleri araştırın. Markaların test sonuçlarını sorun.
- Boyar ve uçar maddelere dikkat edin. Doğal maddeleri satın alın.
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