Okullar artık icat çıkarıp patent alıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) bu yıl başlatılan ‘patent seferberliği’ ilk meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda meslek liselerinde patent, faydalı model ve tasarım için 1 yılda yapılan 81 başvurunun 21’i tescillendi. Böylece okullardan son 10 yılda yapılan patent tescili neredeyse 1 yılda yakalandı.

BİLSEM’LER DE EKLENDİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bakanlık olarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılında patent, faydalı model, marka ve tasarım geliştirme çalışmalarını ana tema konularından birisi olarak belirlediklerinin altını çizdi. Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumu ile iş birliği protokolü imzaladıklarını dile getiren Özer, her ilde bu konuda sorumlu yönetici ve öğretmenlerin eğitimlerinin tamamlandığını ve okullar düzeyinde rehberlik eğitimlerine ağırlık verildiğini anlattı. Süreçte ilk adımın atıldığı mesleki ve teknik eğitimde 100 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilini hedef olarak koyduklarını ifade eden Özer, daha sonra bu adımı genişleterek kapasiteleri güçlü olduğundan BİLSEM’leri sürece dahil ettiklerini belirtti.

81 BAŞVURU GELDİ

Tescil başvurularının masraflarını da desteklediklerini dile getiren Özer, illerde il müdürlerinin, yöneticilerin ve kurumlarda öğretmen ve öğrencilerin konuyu sahiplendiklerini aktardı.

Özer, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Patent seferberliğinin meyvelerini kısa sürede almaya başladık. Mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğüne bağlı okullarda bu süreç sonunda patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili için 81 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 4 patent, 9 faydalı model, 6 marka ve 2 tasarım tescili olmak üzere 21 başvurunun tescili yapıldı. Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları tarafından 240 başvurunun hazırlıklarında da son aşamaya gelindi. Böylece meslek liselerinden 2019 yılı sonuna kadar 321 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescil başvurusu gerçekleşmiş olacak. Önceki 10 yılda bu okullarımızdan toplam 29 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili alındığı göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık aynı sayıya bir yılda ulaşmış olduk. Başvuru sayıları da her geçen gün artıyor.”