‘Ölü sezon’da rekor turist artışı

‘Ölü sezon’ olarak adlandırılan ocaktaki rekor artış, turizmin 12 aya yayılma hedefi açısından da büyük umut verdi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nin hazırladığı verilere göre ocak ayı toplam turist sayısında ilk sırayı alan Ruslar, yeni rekora imza attı. Geçen yılın ocak ayı dönemine göre, yüzde 75 artış gösteren Rusya’dan 37 bin 314 kişi geldi. İkinci sıradaki Almanya’dan yüzde 52’lik artışla 29 bin 605 turist geldi. Antalya’nın iki ana pazarı Rusya ve Almanya’dan ‘ölü sezon’ olarak adlandırılan ocaktaki rekor artış, gelecek aylar için de büyük umut oluşturdu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, ocak ayı verilerinin çok olumlu olduğunu kaydetti.

TURİZM 12 AYA YAYILIYOR

Ayık, Antalya için ‘ölü sezon’ olarak adlandırılan ocak- nisan ve kasım- aralık aylarını içine alan dönemdeki artış oranının, sektör açısından çok daha önemli olmaya başladığını söyledi. Mayıs ile ekim ayları arasındaki ‘yüksek sezon’da zaten Antalya’nın alabileceği en yüksek rakamlara ulaştığını belirten Ayık, “Antalya’nın toplam turist sayısını artırma ve turizmin 12 aya yayılmasıyla ilgili ocak ayındaki bu artış trendi bizi mutlu ediyor. Bu demektir ki ön sezonlarda da artık bizi sevindirecek rakamları görmeye başlayacağız. Bu rakamlar, ocak- nisan ve kasım- aralık olarak ‘ölü sezon’ denilen 6 aylık periyodun önemli olmaya başladığını gösteriyor. Burada sayımızı ne kadar artırırsak Antalya’nın hem yıl boyu turizm yapar hale gelmesini sağlayacak hem de sektörün daha istikrarlı ve 12 aylık sürdürülebilir bir yere oturmasını sağlayacak” diye konuştu.