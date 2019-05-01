Ölü sezonda yüzde 6 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) turizm istatistiklerine göre Türkiye ‘ölü sezon’ olarak adlandırılan yılın ilk 3 ayında 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. İlk 3 aydaki toplam ziyaretçi sayısı yurt dışı ikameli vatandaşlar ve yabancı ziyaretçilerle birlikte 6 milyon 859 bin 710 oldu. Yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6.12 artış yakalayan Türkiye TÜİK verilerine göre 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar turizm geliri elde etti. Gelirde yüzde 4.6 artış yaşanırken kişi başı harcama ise ortalama 697 dolar oldu.

BULGARİSTAN BİRİNCİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yabancı ziyaretçi istatistiklerine göre Ocak-Mart 2019 döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında; 482 bin 712 ile Bulgaristan birinci, 447 bin 103 ile İran ikinci, 427 bin 424 ile Almanya üçüncü oldu. Almanya’yı Gürcistan ve Rusya Federasyonu izledi.

Oda fiyatları yüzde 4.6 yükseldi

Türkiye Otelciler Birliği’nce Türkiye’nin Mart 2019 otel doluluklarının geçen yıla göre yüzde 5 azalarak yüzde 64.2 olduğu, oda fiyatlarının yüzde 4.6 artışla 63.3 Euro olduğu bildirildi. Mart 2019’da Türkiye’nin ortalama günlük satılan oda bedeli ise yüzde 4.6 artışla 63.3 Euro olarak gerçekleşti. İstanbul’un Mart 2018’de yüzde 73.6 olan doluluk oranı, Mart 2019’da yüzde 2.5 azalarak yüzde 71.8 olarak ölçüldü. 2018’e göre yüzde 4.6 artış gösterdi.

İngiliz turistin gözdesi Türkiye

Thomas Cook’un yayımladığı tatil raporunda, İngiltere’den rezervasyonu yapılan seyahat paketlerinde AB dışındaki ülkelerin payının bir önceki yaza kıyasla yüzde 10 artış göstererek yüzde 47 seviyesine ulaştığı bildirildi. Raporda, tatil paketi satışlarında geçen yıl üçüncü sırada olan Türkiye’nin bu yıl ikinci sıraya yükseldiği belirtilerek, “Türkiye, tatil paketi satışlarında Yunanistan’ı geride bırakarak bu yıl en popüler ikinci tatil destinasyonu oldu” denildi.