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‘Olumsuz hava bitti herkes bizi soruyor’ 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin olumsuz havayı atlattığını söyledi. Avrupa’nın 30 ülkesinden 70 iş adamı ile EUROCHAMBRES kapsamında bir araya gelen Hisarcıklıoğlu “Türkiye’ye ilgi duyuyorlar, fırsat var mı, yok mu ona bakıyorlar, bilgi talep ediyorlar” dedi. 

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Türkiye ekonomisinde yaşanan normalleşme, yabancı yatırımların ilgisini çekiyor. Geçen yılın ikinci yarısından itibaren yurtdışı kaynaklı başlatılan spekülatif operasyonlara, hükümetin reformlarla verdiği cevaplar meyvesini vermeye başladı. Döviz kurunda yaşanan ciddi erime, faizlerdeki düşüş ihracatta yaşanan rekorlar Türkiye ekonomisinin dengelenmesi sürecine girdiğini gösteriyor. 

TÜMSEKTE KALMAYIZ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES)  Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa iş dünyasının Türkiye ile ilgili düşüncelerinin olumlu yönde değiştiğini ifade ederek, “Bütün gördüğümüz, geçmişteki olumsuz hava bitmiş vaziyette. Şimdi normalleşme süreci içine girmiş durumda” dedi. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Brüksel Temsilciliği’nin ev sahipliğinde Avrupa’nın 30 ülkesinden 70 iş adamının katılımıyla basına kapalı gerçekleştirilen EUROCHAMBRES Olağanüstü Üyeler Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Avrupalı muhataplarının Türkiye ekonomisinin son durumu hakkında kendisinden bilgi talep ettiğini dile getirerek, “Türkiye’ye ilgi duyuyorlar, fırsat var mı, yok mu ona bakıyorlar. Biz, ‘bu tekerlek bu tümsekte kalmaz’ diyoruz Türkiye’de... Türkiye daha hızlanacak, ekonomimiz büyümeye devam edecek. Onlara ‘Türkiye’de büyük fırsatlar var. Gelin, muhakkak Türkiye’ye yatırım yapın’ diyoruz.”      

BİR İLKİ YAPTIK 

Rifat Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Olağanüstü Üyeler Toplantısı’nı TOBB Brüksel Temsilciliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Burada, Avrupa iş dünyasının geleceğini tartıştık. Mayıs ayında seçimler var. Seçimlerde iş dünyası olarak ne gibi aktiviteler içerisinde olacağız, onu tartıştık” dedi. Hisarcıklıoğlu “TOBB, aslında tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. İlk defa bir Avrupa kurumunun içerisinde Türk iş dünyasını temsilen 2009 yılında başkan yardımcılığına seçildik. Hem EUROCHAMBRES  tarihinde bir ilk hem de Avrupa kurumları içerisinde bir ilki gerçekleştirmiş olduk” şeklinde konuştu.     

Göbeklitepe’ye Avrupa hayran kaldı

Hisarcıklıoğlu, Brüksel’deki TOBB binasında heykel ve resimli Göbeklitepe tanıtım standı kurulduğunu, Avrupalı iş adamları ve siyasetçilere Göbeklitepe’yi anlatma fırsatı bulduklarını ifade ederek, “Göbeklitepe’yi duymamışlar. Milattan yaklaşık 10 bin yıl önce bir insan yapıtının ve ilk defa en eski eser olarak ortaya çıkmasını... Özellikle güzel resimlerle beraber kendilerinin görme fırsatı oldu. Şimdi merak etmeye başladılar” şeklinde konuştu.      

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