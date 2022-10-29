Önemli adım: Madenci ailelerine devletten büyük destek

Amasra'da meydana gelen ve 41 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazasının ardından önemli bir adım atıldı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle madenci yakınlarına desteğin kapsamı genişledi, 2003 öncesi, 2014 sonrası sınırlaması da kaldırıldı.

Desteklerden Haziran 2003-Mayıs 2014 tarihleri arasındaki kazalarda yaşamını yitiren madencilerin aileleri de yararlanacak. Düzenlemeye göre, kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen madencilerin ailelerine, hiçbir koşul aranmaksızın ölüm aylığı bağlanacak.

Ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ödenecek.

HEM AYLIK HEM ÖLÜM GELİRİ

Mevcut uygulamada SSK'lı çalışanlara ölüm aylığı bağlamak için 5 yıl sigortalı olma, 900 prim günü gerekiyor. Prim gününün fiili çalışmayla elde edilmesi zorunluluğu bulunduğu için borçlanma ile kazanılan günler dâhil edilmiyor.

Yapılan düzenlemeyle madencilerin SGK'ya olan prim borçları da silinecek. Yürürlükteki düzenlemede çocuklarından anne babaya ölüm aylığı için her türlü kazanç ve irattan elde edilen gelirin asgari ücretin net tutarından daha az olması, SGK'dan aylık, gelir bağlanmaması gerekiyor.

Artık bu kurallar uygulanmayacak. Hem ölüm aylığı, hem ölüm geliri bağlananlar yüksek olanın tamamını, düşük olanın yarısını alacak.

YAZILI BAŞVURU YAPILMASI ZORUNLU

Sabah'ın haberine göre, Hak sahiplerinin yasa değişikliğinden yararlanarak ölüm aylığı bağlatabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı talepte bulunmaları gerekiyor. Talepte bulunanlara, yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere gelir ve aylık bağlanacak.

Geçmişe yönelik ödeme yapılmayacak. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına bir kişilik istihdam hakkı tanınacak. Ölen kişinin yakınlarından biri kamuda sürekli işçi olarak istihdam edilecek.

İstihdam hakkından sırasıyla eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri yararlanacak.