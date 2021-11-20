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Ekonomi

Önemli gelişme! Dev banka geri dönüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verildi.

AA20 Kasım 2021 Cumartesi 10:09 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 10:09
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BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye, Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

1913 yılında Adapazarı İslam Ticaret Bankası adıyla kurulan ve 1937 yılında Türk Ticaret Bankası unvanıyla bankacılık faaliyeti gösteren banka 2002 yılında kapatılmıştı.

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