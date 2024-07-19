İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2024 Cuma / 13 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1164
  • EURO
    36,098
  • ALTIN
    2579.2
  • BIST100
    11144.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ONS verilerine göre İngiltere'de perakende satışlar yüzde 1,2 geriledi
Ekonomi

ONS verilerine göre İngiltere'de perakende satışlar yüzde 1,2 geriledi

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere'de perakende satışlar haziranda aylık bazda yüzde 1,2 geriledi.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 09:34 - Güncelleme:
ONS verilerine göre İngiltere'de perakende satışlar yüzde 1,2 geriledi
ABONE OL

ONS tarafından paylaşılan verilere göre, perakende satışlar, mayıstaki yüzde 2,9 büyümenin ardından haziranda yüzde 1,2 azaldı.

Perakende satışlar, haziranda yıllık bazda yüzde 0,2 ve nisan-haziran dönemini kapsayan 3 aylık dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,1 düştü.

ÇOK SAYIDA SEKTÖRDE YAVAŞLAMA

Perakende satışlarda geçen ay görülen yüzde 1,2'lik gerilemede birçok sektördeki yavaşlama etkili olurken, özellikle giyim sektöründeki azalış satışları aşağı yönlü baskıladı.

İngiltere'de hazirandaki perakende satışlar, Kovid-19 öncesi dönem olan Şubat 2020'deki seviyenin de yüzde 1,3 altında gerçekleşti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.