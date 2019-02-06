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OPEC Rusya ile resmi ortaklık istiyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol fiyatlarını daha iyi dengelemek amacıyla, Rusya ile resmi bir ortaklık kurmak istediğini duyurdu.

  • DHA
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Wall Street Journal´ın  OPEC yetkililerine dayandırdığı haberinde, OPEC ve Rusya arasında Nisan ayında yapılacak toplantıda bir anlaşma yapılmasının umulduğu belirtildi.
 
Rusya ve diğer petrol üreten ülkeler, geçen birkaç yıl boyunca OPEC ile anlaşarak planlı üretim kısıtlamaları uyguladılar.
 
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid al- Falih, geçen hafta yaptığı açıklamada, Moskova´nın petrol üretimini kısıtlama sözüne sadık kalmasını bekledikleri uyarısı yaptı.
 
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak da, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Moskova´nın planlanan kısıtlamalara Mayıs ayına kadar sadık kalacağını söyledi.

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