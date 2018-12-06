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OPEC toplantısı sürerken petrol fiyatları yaklaşık yüzde 3.0 düştü 

Bugün Viyana`da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı için teşkilat üyeleri ve diğer üretici ülkeler bir araya gelirken artan endişeler nedeniyle petrol fiyatları yaklaşık yüzde 3.0 geriledi.

  • DHA
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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Falih´in, OPEC, Rusya ve diğer müttefik üreticilerin yeni bir üretim sürecinin kesintiye uğradığı endişeleri ve aşırı arzın üstesinden gelmek ve piyasayı hızlandırmak için yeterince ileri gitmeyeceği yönündeki endişeleri dile getirmesi üzerine, petrol fiyatları Perşembe günü yaklaşık yüzde 3.0 düştü. 
 
OPEC, önümüzdeki altı ay boyunca üretim seviyelerinde bir anlaşma sağlamak amacıyla Avusturya´nın Viyana kentindeki genel merkezinde toplandı. OPEC´in en büyük üreticisi Suudi Arabistan´ın,  ekonomik bir yavaşlamanın yakıt talebini aşacağı çekeceğine dair endişeleri nedeniyle üretimini azaltması istendi. 
 
Petrol üreticilerinin, hafta başında günlük üretimi 1.3 milyon varil azaltmayı planladıkları öngörüldü. Ancak Suudi Enerji Bakanı Halid el-Falih, 1 milyon varillik bir kesintinin yeterli olacağını söyledi. 
 

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