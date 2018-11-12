Umman Petrol Bakanı: OPEC ve müttefiklerinin çoğunluğu arz kısıntısını destekliyorlar'
Umman Petrol Bakanı Muhammed bin Hamad al-Rumhi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiki pertol üreticisi ülkelerin çoğunluğunun global ham petrol arzının kısılmasını desteklediklerini söyledi.
- DHA
OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin taraf oldukarı global arz kısıntısı anlaşmasının izlenmesi için oluşturulan Komite'nin Pazar günü Abu Dhabi'de yaptığı toplantının ardından konuşan Al-Rumhi, "Çoğumuz bir üretim kısıntısına ihtiyaç olduğu fikrini paylaşıyoruz; ancak, şu anda bir rakam ortaya koymanın adil olmayacağını düşünüyorum" dedi.
Arz kısıntısı yönünde alınacak bir kararın Rusya tarafından onaylanması gerektiğine işaret eden Al-Rumhi, "Bir konsensüse ihtiyaç var" dedi.
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