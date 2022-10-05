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Ekonomi

OPEC'den petrol hamlesi! ABD'nin umduğu olmayacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) bugünkü toplantısında ABD'nin taleplerinin aksine petrol üretimini keskin şekilde azaltma kararı alması bekleniyor.

Reuters5 Ekim 2022 Çarşamba 08:06 - Güncelleme:
OPEC'den petrol hamlesi! ABD'nin umduğu olmayacak
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ın bugün gerçekleşecek olan toplantıda üretimi keskin şekilde azaltması bekleniyor.

Hafta başında Reuters'a konuşan kaynaklar, üyeleri arasında Suudi Arabistan ve Rusya'nın da bulunduğu OPEC+'ın üretimi günde 1 milyon varil azaltmayı değerlendirdiğini belirtmişti.

Bir başka OPEC+ kaynağı ise dün kesintilerin günlük 2 milyon varile kadar çıkabileceğini ifade etti.

OPEC+, ABD ve diğer başlıca tüketicilerden gelen üretim artırma baskısına rağmen bu kararı alırsa, halihazırda sıkışık olan piyasada arz daha da azalmış olacak.

Üretimin azaltılması, üç ay önce küresel ekonomide resesyon, ABD'de yüksek faizler ve güçlü dolar konularına ilişkin endişelerle varil başına 120 dolardan 90 dolara gerilemiş olan petrol fiyatlarının toparlanmasını sağlayabilir.

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