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OPEC'in ham petrol üretimi ekimde arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi ekimde önceki aya göre 943 bin varil artışla 29 milyon 650 bin varile ulaştı.

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OPEC'in ekim ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 1,67 milyon varil artarak, yaklaşık 99 milyon 340 bin varile çıktı.

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 730 bin varil artarak, 69 milyon 690 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretiminin ekimde bir önceki aya göre 943 bin varil artışla 29 milyon 650 bin varile yükseldiği görüldü. OPEC'in, toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 29,8 olarak belirlendi.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Venezuela ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olarak kayıtlara geçti.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 1 milyon 94 bin varil artışla 9 milyon 890 bin varile yükseldi. Venezuela'da günlük ham petrol üretimi 42 bin varil artışla 687 bin varile, BAE'de 23 bin varil artışla 3 milyon 106 bin varile çıktı.

Ekimde günlük petrol üretiminde OPEC içinde en fazla düşüş Ekvador, Angola ve Irak'ta yaşandı.

Ekvador'da günlük üretim 100 bin varil düşüşle 448 bin, Angola'da 843 bin varil düşüşle 1 milyon 356 bin, Irak'ta ise 42 bin varil düşüşle 4 milyon 690 bin varile indi.

- KÜRESEL PETROL TALEBİ
 

OPEC'e göre küresel petrol talebi bu yıl 99 milyon 800 bin varil olacak. OPEC'in 2020 yılı için petrol talebi beklentisi ise 100 milyon 880 bin varil olarak kaydedildi.

OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 30 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde ekimde 26 petrol sondaj kulesi işletmeden çıktı. Böylece toplam kule sayısı 2 bin 273 oldu. Bu kulelerden 578'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

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