OPPO 2020’de yatırımlarını artırıyor

31.12.2019 02:19 - Güncelleme: 31.12.2019 02:19

OPPO olarak 2019’da gelmek istedikleri noktada olduklarını belirten OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, 2020’de çıkacak yeni modeller ve diğer yeni nesil ürünlerle ilgili bilgiler verdi.2019’un başında kullanıcılarla buluşmaya başladıklarını, kısa sürede güzel tepkiler aldıklarını ve Türkiye’nin OPPO’yu sevdiğini ifade eden Weijian Zhou sözlerine şöyle devam etti: “OPPO’nun RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 akıllı telefon modelleriyle girdiğimiz pazarda hızlı bir şekilde kendimize yer bulmaya başladık. Mayıs 2019’da çıkan ilk Reno serimiz tasarım, fotoğraf, performans ve bağlantı özellikleriyle büyük beğeni topladı. Reno ürün ailesi OPPO’nun daha dinamik, hareketli ve genç yüzünü kullanıcılarımıza gösterdi.”

5G İLE BÜYÜYECEĞİZ

OPPO’nun Türkiye’de yeni hamleler yapacağı zaman global dünyadan gördüklerini referans alıp, hizmet verdiği sınırlarda yerel bir stratejiyle ilerlediklerini ifade eden Zhou,”Yeni A Serisi 2020 modellerimizi duyurmak için OPPO’nun Avrupa bölgesinde ilk defa yerel bir kampanya yaptık.2020’de Reno 3, Reno 4 serileri ile A Serisi 2021 modelleri gibi pazara sunacağız. OPPO yeni modellerin yanı sıra akıllı ve hızlı bağlantı teknolojilerine, 5G’ye olan yatırımlarını güçlü bir şekilde sürdürecek” ifadelerini kullandı.