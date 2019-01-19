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Ordu'da 'Macera Parkı' kuruldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Macera Parkı projesinin, bölgeyi macera turizmi konusunda dünya çapında bir merkez haline getirmek amacıyla kente kazandırıldığını bildirdi.

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Tekintaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen projede çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Kentin seyir terası konumundaki Boztepe'ye yapılan Macera Parkı'nın bölge turizmine katkı sunacağını vurgulayan Engin Tekintaş, projenin önümüzdeki günlerde hizmete sunulacağını ifade etti.

Gençlerle çocuklara yönelik hazırlanan projenin 11 bin 204 metrekarelik bir alanda hazırlandığını aktaran Tekintaş, şunları kaydetti:

"Yerli ve yabancı turistlerle bölge halkının dinlenme, eğlenme ve sportif aktivitelerini gerçekleştirebilmelerine yönelik planlanan Macera Parkı projesi, bölgedeki turizm çeşitliliğini artırmak, konaklama süresini uzatmak, tabiat parkının ve ilin marka değerini yükseltmek, bölgeyi macera turizmi konusunda dünya çapında bir merkez haline getirmek, istihdam yaratmak, doğa sporları konusunda farkındalık yaratmak, gelecek nesillere doğa sevgisi ve doğa sporlarını aşılamak amacıyla ilimize kazandırıldı. Bölgemize hayırlı olsun."

Büyükşehir Belediye Başkanı Tekintaş, proje kapsamında zorluk derecesine göre 4 file korumalı ağaç arası oyun parkuru, çocuk parkuru, her yaş grubuna hitap eden pentatlon alanı, 11 metre yüksekliğe sahip dev salıncak, yürüyüş ve oturma alanları, atlama kulesi, zipline, depo binası ve tuvaletin yanı sıra çevre tel çiti, giriş takı ve çevre aydınlatma çalışmasının yapıldığını aktardı.

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