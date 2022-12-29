İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2022 Perşembe / 6 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7209
  • EURO
    19,9572
  • ALTIN
    1089.61
  • BIST100
    5399.71
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Orduda reform için Türkiye'nin kapısını çalacaklar
Ekonomi

Orduda reform için Türkiye'nin kapısını çalacaklar

Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinde yeni kurulan özel kuvvetler komutanlığı için Türk şirketince üretilen zırhlı muharebe araçlarının alınmasının değerlendirildiği bildirildi. Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov, “Herhangi bir askeri teçhizatın özel görevleri yerine getirmek için tasarlandığını açıkça anlamalıyız. Türk şirketince üretilen zırhlı araçlarla ilgili kılavuz belgeler bulunduruyoruz. Birkaç ülke tarafından (bu zırhlı araçlar) alınmış. Bu nedenle, silahlı çatışmalarda denenmiş.” dedi.

AA29 Aralık 2022 Perşembe 11:13 - Güncelleme:
Orduda reform için Türkiye'nin kapısını çalacaklar
ABONE OL

Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov, başkent Astana'da düzenlediği basın toplantısında orduda yapılan reformlar hakkında bilgi verdi.

Kamaletdinov, ocak ayında Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararnamesiyle Kazakistan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Özel Kuvvetler Komutanlığının kurulduğunu ve söz konusu birimde görev alacak askerlerin özel eğitimden geçtiğini ve silah ve diğer teçhizatla donatılması için çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Bu kapsamda Türk şirketince üretilen zırhlı muharebe araçlarını değerlendirdiklerini belirten Kamaletdinov, "Herhangi bir askeri teçhizatın özel görevleri yerine getirmek için tasarlandığını açıkça anlamalıyız. Türk şirketince üretilen zırhlı araçlarla ilgili kılavuz belgeler bulunduruyoruz. Birkaç ülke tarafından (bu zırhlı araçlar) alınmış. Bu nedenle, silahlı çatışmalarda denenmiş." dedi.

Kamaletdinov, ayrıca Kazakistan ordusunda İsrail ve Çin yapımı insansız hava araçları bulundurduklarını kaydederek, "Şimdi ise üretimini kendi topraklarımızda organize edeceğimiz Türkiye'nin insansız hava araçlarının satın alınması planlanıyor." ifadesini kullandı.

Daha önce Otokar'ın Kazakistan'da zırhlı muharebe araçlar üretmeyi hedeflediği bildirilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.