Ordu'da yerli hamsi 10 TL'den satılıyor

Havaların soğuması ile birlikte Karadeniz'de kendini gösteren hamsinin bol avlanması fiyatını hemen düşürdü. Geçtiğimiz haftalarda 15 TL’den kilosu satılan hamsi şimdi ise 10 TL’den satılıyor. Fiyatlardaki düşüşten dolayı hamsi satışlarında patlama olduğunu kaydeden Fatsalı balıkçı Yusuf Aktaş, “Hamsi bu hafta itibarıyla denizlerde daha fazla avlanmaya başladı. Bu durumda tezgahlara kadar yansıdı ve kilosu 10 TL’ye kadar düştü. Bol çıkan hamsi böyle devam ederse fiyatlar daha da düşecektir. Hamsi sezonu geldi ve artık sofraları hamsi süsleyecek. Satışlarımızdan son derece memnunuz” dedi.

Vatandaşlar ise hamsiyi çok özlediklerini, fiyatının düşmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söylediler.