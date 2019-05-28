Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentin seyir terası konumundaki Boztepe'yi ziyaret etti, tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, teleferikle de çıkılan Boztepe'ye her yıl binlerce yerli ve yabancı turist geldiğini söyledi.

Boztepe'nin kentin önemli bir turistik mekanı olduğunun altını çizen Güler, son yıllarda yürütülen projelerle bölgenin turistik cazibesinin artırıldığına dikkati çekti.

Güler, son beş yıl içerisinde Boztepe'ye 20 milyon liralık yatırım yapıldığını aktararak bunların arasında macera parkı, 5 villadan oluşan otel ile bir restoranın bulunduğunu aktardı.

Bu üç yatırımın tamamen büyükşehir belediyesi imkanlarıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Güler, "Her yıl yerli ve yabancı turistlerimizin geldiği Boztepe'nin cazibesinin arttırılması için yaklaşık 20 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Yatırımlarımız bundan sonra da sürecek." dedi.

Tur otobüslerinin zaman zaman zorlandığı Boztepe yolunun daha konforlu hale getirildiğini vurgulayan Güler, "Halkımız bugünden itibaren Boztepe'ye rahat bir şekilde çıkabilecekler." diye konuştu.

Bölgenin yabancı misafirler için turistlik bir destinasyon olduğunu vurgulayan Güler, "Vatandaşlar Ordu'nun tüm güzelliğini buradan rahatlıkla seyredebilecekler. Buraya çıkan daha uzun süre vakit geçirecekler. İnşallah benzer çalışmayı ikinci bir destinasyon alanımız olan yer Çambaşı Yaylası içinde gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Güler, Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik için de yaz saati düzenlemesini getirdiklerini sözlerine ekledi.