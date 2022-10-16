Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ihracat rekoru kırdı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen'den oluşan Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat, yılın 9 ayında 24 milyar 672 milyon dolara ulaştı.

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde geçen yılın aynı döneminde 19 milyar 768 milyon dolar düzeyinde bulunurken, bu da geçen bir yıllık süreçte dış satımın yüzde 24,8 arttığına işaret etti.

Söz konusu dönemde, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine en fazla ihracat 7 milyar 507 milyon Irak'a gerçekleşti. Irak'ı 5 milyar 111 milyon dolarla İsrail, 2 milyar 539 milyon dolarla BAE, 1 milyar 765 milyon dolarla İran, 1 milyar 726 milyon dolarla Lübnan izledi.

Aynı dönemde, Katar'a 1 milyar 89 milyon dolarlık, Suriye'ye 1 milyar 71 milyon dolarlık, KKTC'ye 985 milyon 849 bin dolarlık, Yemen'e 776 milyon 146 bin dolarlık, Ürdün'e 647 milyon 225 bin dolarlık, Kuveyt'e 489 milyon 49 bin dolarlık, Suudi Arabistan'a 420 milyon 865 bin dolarlık, Umman'a 306 milyon 9 bin dolarlık, Bahreyn'e 142 milyon 430 bin dolarlık, Filistin'e 92 milyon 227 bin dolarlık dış satım yapıldı.

- EN FAZLA ARTIŞ SUUDİ ARABİSTAN'A

Orta Doğu ve Körfez coğrafyasına gerçekleştirilen ihracat, bu yılın ocak-eylül döneminde 2021'in aynı dönemine göre 13 ülkede artarken 2 ülkede azaldı.

Bu dönemde en fazla ihracat artışı ise yüzde 180 ile Suudi Arabistan'a gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, Lübnan'a yüzde 91,4, Katar'a yüzde 58,7, KKTC'ye yüzde 48,9, BAE'ye yüzde 33,1, Filistin'e yüzde 30,3, Irak'a yüzde 22, Bahreyn'e yüzde 21,8, İsrail'e yüzde 19,3, Ürdün'e yüzde 18,8, Kuveyt'e yüzde 9,1, İran'a yüzde 7, Suriye'ye yüzde 0,6 ihracat artışı kaydedildi.

Yemen'e ihracat yüzde 2,9, Umman'a ihracat ise yüzde 7,3 azalış kaydetti.

-İSTANBUL'UN BÖLGEYE İHRACATI 10,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yılın 9 ayında gerçekleştirilen ihracatın iller bazında dağılımına bakıldığında, İstanbul'dan bu coğrafyaya gerçekleştirilen dış satımın 10 milyar 727 milyon dolar olduğu görüldü.

İstanbul bu tutarla, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine gerçekleştirilen dış satımın 43,5'ini sırtladı.

-KİMYA İLE HUBUBAT SEKTÖRÜNÜN İHRACATI 3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Orta Doğu ve Körfez coğrafyasına en fazla ihracatı 3 milyar 941 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ardından en fazla dış satım 3 milyar 295 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinden geldi.

Bu sektörleri 2 milyar 805 milyon dolarla çelik, 1 milyar 822 milyon dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 1 milyar 408 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

TİM verilerine göre, 2021 ve 2022'nin ocak-eylül döneminde Orta Doğu ve Körfez ülkelerine gerçekleştirilen ihracat miktarı (bin dolar) ve artış oranı şöyle: