Yüz binlerce vatandaşın yararlanacağı yüzyılın konut devrimi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinden sonra konutta şimdi de orta gelir grubuna hitap edecek proje geliyor. Detayları yarın açıklanacak projeye belirlenen gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak. Şartlarda ilk olarak başvuru sahibinin ve birinci derece yakını üzerinde herhangi bir konut olmaması aranacak. Alınan konut 4 yıl satılamayacak.

İlk Evim, İlk İş Yerim projesinden sonra konutta orta gelir grubuna hitap edecek projenin de detayları netleşiyor. Proje kapsamında, tüketicilerin kullanacakları konut kredilerine yönelik yapılacak düzenleme için çalışmalar sürüyor. Projenin detayları yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanacak.

KGF DEVREYE GİREBİLİR

Proje ile bir taraftan konut arzının artırılması diğer taraftan da evini yeni alacaklar için imkân tanınması amaçlanıyor. Sektör temsilcileri detayları açıklanacak proje için masada olan formülleri anlattı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Bunlar şöyle:

*Konutun değerine göre farklılaşan faiz oranları uygulanabilir.

*Konut kredisinde uzun vadeli ve düşük faizli borçlanma anlamına gelen mortgage sistemi yeni ve farklı bir içerikle sunulabilir.

*Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) bugüne kadar şirketlere bağlanan kefaletin bireysele uyarlanması sağlanabilir.

*Konut edinecekler için bir kefalet sistemi kredi garanti fonuyla devreye girebilir.

ŞARTLAR NELER?

Projeye yönelik başvuru şartlarının ise şöyle olması öngörülüyor:

Projeye belirlenen şartları sağlayan kişiler başvurabilecek. İlk olarak başvuru sahibinin ve birinci derece yakını üzerinde herhangi bir konut olmaması aranacak. Projeye belirlenen gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak. Proje kapsamında alınan konut 4 yıl boyunca satılamayacak.

Ankara'da 18 bin sosyal konutta kuralar çekilmeye başlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılacak 800 konut için hak sahipleri belirlendi. Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'ndaki kura çekimi töreni, Ankara 15. Noter huzurunda gerçekleştirildi. Proje kapsamında başkentteki 18 bin 450 hak sahibini belirlemek için kura çekimi gerçekleştirilecek. İlki Kahramankazan ilçesi için çekilen kuralar, 12 Ocak'a kadar diğer ilçeler için devam edecek.