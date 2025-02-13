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Ekonomi

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru'na yoğun ilgi! Bakan Uraloğlu: Bu kadarını beklemiyorduk

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru konusunda geniş kapsamlı konuştuklarını aktaran Bakan Uraloğlu, bu konuda beklediklerinden çok daha fazla ilginin olduğunu söyledi.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru'na yoğun ilgi! Bakan Uraloğlu: Bu kadarını beklemiyorduk
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği temaslar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cenevre'ye Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu kapsamında toplantılara katılmak üzere geldiklerini hatırlatan Uraloğlu, Hollanda ile beraber iki oturuma başkanlık ettiklerini ve bunun, Türkiye için bir Avrupa Birliği (AB) ülkesiyle düzenlenmiş kıymetli bir toplantı olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, ulaştırmanın, ülkelerin sadece kendi dertleri olarak görülmediğinin, bu konuda bölgesel bir vizyonla problemlerin çözülmesi gerektiğinin altını çizerken "Bunun da yeterli olmayacağı ve mutlaka küresel düşünmemiz gerektiği noktasında, yeşil enerjiden dijitalleşmeye, çevre hassasiyeti ve karbon emisyonunun azaltılmasına kadar birçok konuyu konuşmuş olduk. Bu araçların üretilmesi noktasında mutlaka çok pahalı olan ulaştırma altyapıları başta olmak üzere bütün altyapı projelerinin, mutlaka doğru yatırımlarla yapılması ve bunlardaki kapasitenin de sonuna kadar kullanılması gerekiyor. Bunu da yapabilmek için mutlaka akıllı ulaşım sistemleri, yapay zekadan güçlü bir destek alarak ya da onları kullanarak bunu yapmamız gerekiyor." dedi.

Zamanın herkes için çok kıymetli olduğunu belirten Uraloğlu, özellikle gümrük geçişlerinde ve vize konusundaki beklemelerin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

Abdulkadir Uraloğlu, "Eğer tır sürücüsü kapıda gümrükte bekliyorsa kalkınma durmuş demektir, ulaştırma durmuş demektir. Bunu yapmamalıyız. (Bu konuda) Herkes hemfikir ama hemfikir olmak yetmiyor. Mutlaka söylemin eyleme geçirilmesi gerekir. Onun için bu anlamda kıymetli." diye konuştu.

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru konusunda geniş kapsamlı konuştuklarını aktaran Uraloğlu, bu konuda beklediklerinden çok daha fazla ilginin olduğunu söyledi.

- ⁠"ULUSLARARASI TOPLUM BU ŞEKİLDE SAHİP ÇIKTIĞI TAKDİRDE, AKSİ OLAMAYACAKTIR"

Gazze ve Filistin konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en başından bu yana tutumunun çok net olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Gerçekten bu yolda bir liderin alabileceği her türlü inisiyatif Cumhurbaşkanı'mız tarafından alınmıştır. Gazzeliler olmadan ve Gazzelilerin yurtlarından edilerek bir çözümün üretilemeyeceği konusunda Cumhurbaşkanı'mız net bir irade ortaya koymuştur. O anlamda da bu, kıymetlidir. Bizim insani ve duygusal her türlü düşüncemizi Cumhurbaşkanı'mız yansıtmıştır ve net ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, başkenti Doğu Kudüs olan ve iki devletli çözüm dışındaki girişimlerin fayda getirmeyeceğine inandıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gazze'ye yönelik açıklamalarından dolayı bir vatandaş, Müslüman ve birey olarak teşekkür ettiğini kaydeden Uraloğlu, "(Gazze'nin devralınması) Bu konuda, Trump'ın ilk yaptığı açıklamalardan itibaren birçok ülke bu yaklaşımın doğru olmadığını söylüyor. Bu da bizim için kıymetli. Dolayısıyla bizim ne kadar doğru durduğumuz, Cumhurbaşkanı'mızın ne kadar doğru yerde durduğunun net bir açıklamasıdır. Uluslararası toplum bu şekilde sahip çıktığı takdirde, aksi olamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

  • Kalkınma Yolu Koridoru
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  • Bakan Uraloğlu

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