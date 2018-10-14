Ortadoğu ile Asya’ya milyarlık yerli paspas

Plazalar için karo PVC zemin halıları ve alüminyum paspas üretimi yapan Ateco Zemin Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Işık “Türk müteahhitleri dünyada yeni ihaleler aldıkça bizim de ihracatımız artıyor. Ortadoğu ile Asya’da 1 milyar dolarlık zemin ve paspas ihracat hedefimize yürüyoruz. Paspas deyip geçmemek lazım, iklimi yağışlı Avrupa’da kalitesi nedeniyle Türk ürünleri tercih edilmeye başlandı. Almanya ve İngiltere’ye ürün satıyoruz. İhracat belgemizi aldığımızda ihracat kalemi de artacak” dedi. Işık, Türkiye’de ve dünyada giderek yaygınlaşan kapalı plazalardaki zemin üretimlerinin kanser riski açısından çok önemli olduğunu anlattı.

KANSER TEHLİKESİ

Işık “Bu iş büyük uzmanlık istiyor. İşinizi düzgün yapmazsanız, o zemini kullanan tüm insanlar buradan etkileniyor. İnsan sağlığına uygun ürünler kullanmak gerek. Bir plazadaki zemin kaplaması kanserojen olursa, bundan herkes etkilenir. çünkü pek çok plazanın camı açılmıyor. Tamamen PVC içerikli bir malzemeden zemin üretirseniz, insanlar bir yangın durumunda yanarak değil de zehirlenerek hayatını kaybedebilir. Ya da bu yangından dolayı plastikleri soludukları için kanser olabilirler” dedi.

YANMAZ ZEMİN İÇİN AR-GE’YE DEVAM

Sektörde 7-8 büyük oyuncu olduğunu ifade eden Zafer Işık “İnovatif ürünler üzerinde çalışıyoruz. İhracat demek, ülkeye katma değer demek. Yanmazlığı daha az olan yeni zemin kaplamaları ile yeni paspas çeşitleri için Ar-Ge çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi. Işık, paspas kullanımının ev temizliği için büyük önem taşıdığını da belirterek “Aslında biz sağlık ürünleri imal ediyoruz. Ne kadar paspas, o kadar az kir demek. Kirler için kullanılan kimyasal içerikli temizleyiciler insan sağlığını çok olumsuz yönde etkiliyor” dedi. Işık, kapalı ofis katlarını kiralayan ya da satın alan firmaların PVC halı zemin kaplamalarının yanmazlık belgesini sorgulamalarını belirterek, “Can kaybı için olmazsa olmazdır” dedi.