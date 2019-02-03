Ortadoğu’ya ‘Bereket’i götürecek

30 yıllık döner markası Bereket Döner, Ortadoğu pazarında büyüme hedefliyor. İç pazarda geniş bir zincire sahip olan marka, yurtdışında da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor. Şirketin CEO’su Muhammet Nezif Emek ile gelecek hedeflerini konuştuk. Emek, hem sektörel baz da hem de Türkiye ekonomisi ile ilgili 2019 yılından umutlu olduğunu söyledi. Türkiye’nin büyüme sürecine girdiğini belirten Emek, Bereket Döner olarak da yatırımlara devam edeceklerini söyledi. Emek “Suudi Arabistan, Umman, Irak gibi ülkelerde toplamda 10 mağaza açacaklarını belirtti.

Bereket Döner nasıl kuruldu?

Bereket Döner’in temelleri 1988 yılında, Yönetim Kurulu Başkanımız Hayrettin Taşkıran tarafından atılıyor. Sıfır sermeye ile başlayan serüvende patlama noktası, 1.050 kiloluk dev bir döneri şişe takarak satmaya başlaması ile oluyor. Bugüne kadar yapılan en büyük döner olarak tarihe geçiyor. Ardından 1997 yılında fabrika kuruluyor, çok kısa süre içerisinde bu fabrikada yetmez duruma geliyor. Bu yetişmeme nedeniyle de artık yeni bir fabrika kurulma kararı alınıyor ve 2007 yılında hali hazırda bulunduğumuz Hadımköy fabrikamız kuruluyor. Hali hazırda yalnızca kendi ihtiyaçlarımızı değil, sektörün de döner ihtiyacınız karşılayan bu fabrikamız ‘dünyanın en büyüğü’ pozisyonunda bulunuyor.

Yeme-içme sektörünün en önemli oyuncularından birisiniz, dolayısıyla ekonomini nabzını en iyi sizler ölçebilirsiniz, 2019 yılından beklentileriniz neler, ekonomide ne gibi gelişmeler bekliyor bizleri?

Umuyoruz ki 2019 yılı geçtiğimiz yılın olumsuz etkilerini atlattığımız bir yıl olacak. Ülkemizde ekonomik anlamda yaşanacak iyileşmelerin etkisi, bizlerin içerde ve dışarıda yılmak bilmeden yaptığımız çalışmalar ile olumlu sonuçlar alacağımıza güvenimiz tam. Yani 2019 yılı Bereket Döner’in yılı olacaktır. Ülkemiz hem insan gücü hem de iç kaynakları ile buna çok müsait. Yapmamız gereken tek şey sürekli üretmek ve üretimden aldığımız gücü ve enerjiyi sahaya yansıtmak olacak. Ülkemiz ekonomisinin özelikle ikinci çeyrekten itibaren ciddi bir sıçrama yapacağına inancımız tam.

Bereket Döner olarak sizin yatırımlarınız sürecek mi? Özellikle yurtdışında büyüme hedefliyor musunuz?

Bereket Döner restorancılıktan doğmuş bir firma. İşimizin özü restorancılık. Bu nedenle 2019 yılında da içerde ve dışarı da yeni yatırımlar ile büyümeye devam ediyoruz. Ocak ayında Sivas ve Van şubelerimizin açılışlarını gerçekleştireceğiz. İç pazarda her geçen gün yeni bir şehre girerken, yurt dışında da yeni şubelerimizin haberlerini sizler ile paylaşıyor olacağız. Suudi Arabistan’da kısa bir süre içinde iki yeni restoranımızın açılışını planlıyoruz. Yeni bir ülke ve pazar olan Umman için sözleşmemizi imzaladık; Muskat’ta ülkenin ilk Bereket Döner restoranının duyurusunu yapıyor olacağız. Irak’la imzaladığımız masterfranchise sözleşmesi ve Bağdat restoranı izliyor olacak. Yavru vatan Kıbrıs ve Kanada için yaptığımız görüşmelerde de son aşamadayız. 2019 sonunda yurt dışında 10’dan fazla restoranımızla hizmet vermeyi planlıyoruz.