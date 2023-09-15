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Ekonomi

Ortaklık teklifinde bulundular: Türkiye'nin savunma sanayisine çok güveniyoruz

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki deneyimlerine çok güvendiklerini söyleyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyetine başkanlık eden Poba, Türkiye ile ortaklık kurmak istediklerini ifade etti. Poba, 'Türkiye'nin birçok alanda ülkemize göre daha deneyimli olduğunu biliyoruz, bu nedenle ortaklık gerçekleştirmek için geldik' dedi.

AA15 Eylül 2023 Cuma 10:45 - Güncelleme:
Ortaklık teklifinde bulundular: Türkiye'nin savunma sanayisine çok güveniyoruz
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen heyet, iki ülke arasındaki ticari iş birliğini geliştirmek amacıyla İzmir'de ziyaret gerçekleştirdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti İçişleri ve Güvenlik Bakanı Asistanı ve Lemba Belediye Başkanı Jean-Serge Poba başkanlığındaki heyet, ilk olarak askeri, güvenlik ve benzeri amaçlı tekstil ürünleri üreten Akıncılar Taktik Tekstil şirketini ziyaret etti. Kıyafet ve koruyucu ekipmanlar hakkında bilgi alan Poba, firma ile işbirliği konusunda fizibilite çalışması yaptı.

Konuk heyet daha sonra İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, maden ve enerji firmasının yetkilileriyle bir araya geldi.

Son olarak Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demircioğlu ile görüşen heyet, yürütülen sosyal projeler hakkında bilgi aldı.

Poba, AA muhabirine, Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanındaki deneyimlerine çok güvendiklerini söyledi.

Türkiye ile ortaklık ve iki toplum arasında dostluk kurmak istediklerini ifade eden Poba, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birçok alanda ülkemize göre daha deneyimli olduğunu biliyoruz, bu nedenle ortaklık gerçekleştirmek için geldik. Ülkemizde barış ve güvenlik ihtiyacımız var. Bizimle ortaklık yapacak insanlarla yeni bir gelecek kurma ihtiyacımız var. Şu anda Afrika'ya yatırım yapmanın en iyi zamanı. İzmir'e de bunu anlatmak için geldik. Afrika şu an uyanmış durumda ve harekete geçiyor. Kongo'da madencilik gelişiyor. Afrika'nın en zengin ülkesi ve Türkiye'nin de büyük ve zengin bir ülke olduğunu biliyorum. Bu nedenle başta madencilik olmak üzere daha farklı alanlarda çalışabiliriz."

Akıncılar Taktik Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Can Uzuntepe ise Türk savunma sanayisi ürünlerinin dünyada oldukça üst standartlarda olduğuna dikkati çekti.

Kongo'dan gelen ekibin ürün ve kaliteden gayet memnun kaldıklarını söyleyen Uzuntepe, ilerleyen süreçler için işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

Firmanın genel koordinatörü İlhan Şakiroğlu da Türkiye'nin yükselen yıldızı savunma sanayisine yapılan yatırımların meyvelerini vermeye başladığını belirterek, "Misafirlerimizle savunma sanayi, inşaat, maden ve enerji sektörleri başta olmak üzere değişik sektörlerde de iş birliği yapmak üzere bir araya geldik." dedi.

  • Demokratik Kongo Cumhuriyeti
  • Türkiye
  • savunma

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