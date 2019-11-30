OSB’lere yeni model
Türkiye genelinde ihtisas OSB’lerin sayısının artacağını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 10 OSB arasında ‘kardeşlik’ protokolü de imzaladı. Bakan Varank uygulama ile OSB’ler arasında işbirliği imkanlarının doğacağını söyledi.
Organize Sanayi Bölgeleri’nin Türkiye’nin ihtiyacı olan ürünleri üretmesi için ihtisaslaşması konusunda yardımcı olacak, OSB’ler arasındaki kardeşlik protokolü imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Marmara Bölgesi’nin Türkiye’nin en gelişmiş sanayi altyapısına sahip olduğunu vurgulayarak, bölgenin 11 ilindeki 89 OSB’sinde yaklaşık 830 bin kişinin istihdam edildiğini ve bugüne kadar buradaki projelere 1.2 milyar lira kredi desteği verdiklerini bildirdi. Bakan Varank, “Balıkesir Ayvalık Gıda ve Gıda İşleme İhtisas, Büyükkarıştıran ve Evrensekiz OSB’lerini ‘Yeni Proje’ olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına teklif ettik. İnşallah onları da yatırım programına aldıracağız” dedi.
İŞ BİRLİKLERİ İÇİN
Varank, Kardeş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi kapsamında 10 OSB’nin “kardeşlik protokolü”ne imza atarak, ortak projeler geliştireceklerini ve tecrübelerini paylaşacaklarını bildirdi.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge Toplantısı, Bakan Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın katılımıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Varank, OSBÜK’ün OSB’lerin yaşadığı sorunları çözmek ve sanayicilerin önündeki engelleri kaldırmak adına Bakanlığın önemli bir paydaşı olduğunu söyledi.
İLK DEFA BAŞLADI
Varank, “Kardeş OSB Projesi hayata geçiyor. 10 OSB’miz kardeşlik protokolüne imza atarak ortak projeler geliştirmeye ve tecrübelerini paylaşmaya evet diyecek. Ülkemizde ilk defa başlatılan girişimin, geniş uygulama alanı bulacağına ve iş birliklerine kapı aralayacağına inanıyorum” dedi.
10 OSB İÇİN İMZE ATILDI
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Marmara Bölge toplantısında, bölgedeki 10 OSB kardeşlik protokolüne imza atarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Bakan Varank, “Atalarımızın dediği gibi birlikten kuvvet doğar. Ülkemizde ilk defa başlatılan bu girişimin, geniş bir uygulama alanı bulacağına ve verimli işbirliklerine kapı aralayacağına yürekten inanıyorum” dedi.
PROGRAMIN PARÇASI OLUN
Ar-Ge, KOBİ destekleri ve yatırım teşvikleri için ayrı ayrı başvuru yapılmasına gerek olmadığını ifade eden Varank, şöyle konuştu: “Program kapsamındaki yatırımlarınız 10 milyon liranın altında bir bütçeye ihtiyaç duyuyorsa, KOSGEB Teknoyatırım Programı’na başvurabilirsiniz. Bütçeniz 10 milyon liranın üzerindeyse stratejik teşviklerden, 50 milyon liranın üzerindeyse de proje bazlı teşviklerden faydalanabiliyorsunuz. Sonraki aşamada diğer öncelikli sektörler ve ürün grupları için de çağrılarımıza bir an önce çıkacağız. Gelin sizler de bu programın bir parçası olun, başvurunuzu yapın.”
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