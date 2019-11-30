OSB’lere yeni model

Organize Sanayi Bölgeleri’nin Türkiye’nin ihtiyacı olan ürünleri üretmesi için ihtisaslaşması konusunda yardımcı olacak, OSB’ler arasındaki kardeşlik protokolü imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Marmara Bölgesi’nin Türkiye’nin en gelişmiş sanayi altyapısına sahip olduğunu vurgulayarak, bölgenin 11 ilindeki 89 OSB’sinde yaklaşık 830 bin kişinin istihdam edildiğini ve bugüne kadar buradaki projelere 1.2 milyar lira kredi desteği verdiklerini bildirdi. Bakan Varank, “Balıkesir Ayvalık Gıda ve Gıda İşleme İhtisas, Büyükkarıştıran ve Evrensekiz OSB’lerini ‘Yeni Proje’ olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına teklif ettik. İnşallah onları da yatırım programına aldıracağız” dedi.

İŞ BİRLİKLERİ İÇİN

Varank, Kardeş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi kapsamında 10 OSB’nin “kardeşlik protokolü”ne imza atarak, ortak projeler geliştireceklerini ve tecrübelerini paylaşacaklarını bildirdi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge Toplantısı, Bakan Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın katılımıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Varank, OSBÜK’ün OSB’lerin yaşadığı sorunları çözmek ve sanayicilerin önündeki engelleri kaldırmak adına Bakanlığın önemli bir paydaşı olduğunu söyledi.

İLK DEFA BAŞLADI

Varank, “Kardeş OSB Projesi hayata geçiyor. 10 OSB’miz kardeşlik protokolüne imza atarak ortak projeler geliştirmeye ve tecrübelerini paylaşmaya evet diyecek. Ülkemizde ilk defa başlatılan girişimin, geniş uygulama alanı bulacağına ve iş birliklerine kapı aralayacağına inanıyorum” dedi.