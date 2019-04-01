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OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü: Ekonomi gündemine dönmeliyiz

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin, 'Artık bugünden sonra hızla ekonomi gündemimize dönmeli, yapacağımız reformlarla ve düzenlemelerle hem içeride hem de dünyada Türkiye'ye karşı güven ortamını güçlendirmeliyiz.' dedi.

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OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 31 Mart seçimleri sonrası için "Artık bugünden sonra hızla ekonomi gündemimize dönmeli, yapacağımız reformlarla ve düzenlemelerle hem içeride hem de dünyada Türkiye'ye karşı güven ortamını güçlendirmeliyiz" dedi.

Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin bir süredir yerel seçimlere odaklandığını dile getiren Kütükcü, "Önümüzde seçimsiz bir 4,5 yıl var. Bu Türkiye için büyük fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirerek, ekonomide ve üretimde güçlü reformları hayata geçirmeliyiz. Daha yüksek katma değerli üretimden ve ihracattan beslenen kalıcı bir kalkınma hikayesi yazmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEYİ BAŞARDIK'

Kütükcü, vatandaşların dün yüksek bir katılımla yerel seçimi tamamladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Artık bugünden sonra hızla ekonomi gündemimize dönmeli, yapacağımız reformlarla ve düzenlemelerle hem içeride hem de dünyada Türkiye'ye karşı güven ortamını güçlendirmeliyiz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından bu yana ekonomide yaşadığımız kayıpları telafi edecek ve yapısal sorunlarımızı çözmeye dönük adımlar atmalıyız. Türkiye için gün, birlik olma günüdür. Türkiye, İtalya ile Çin arasındaki en büyük sanayi ülkesi haline geldi. Bu başarıda istikrar ortamının ve iş dünyasının azminin büyük katkısı var. Ülke olarak geçtiğimiz dönemlerde yüksek kur, yüksek faiz ve yüksek enflasyonla çok yüzleştik. Ancak bunların hepsiyle de mücadele etmeyi, istikrar ortamında ortaya koyduğumuz reformlarla Türkiye’yi büyütmeyi başardık. Bundan sonra da başaracağımıza gönülden inanıyorum."

"REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTMEYİ BAŞARACAĞIZ"

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu anımsatan Kütükcü, "İş dünyamızın enerjisi yüksek, üretme azmi ve heyecanı yüksek. İş dünyamızın beklentilerini karşılayacak, reform gündemini öne alacak bir siyasi irade de mevcut. İnşallah içinde bulunduğumuz ekonomik süreci millet olarak hep birlikte yöneterek, sorunlarımıza kalıcı çözümler üretmeyi, ülkemizin refah seviyesini yükseltmeyi başaracağız." değerlendirmesinde bulundu. 

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