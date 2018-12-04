Oshkosh firması, yeni bir tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu
Anlaşma kapsamında Amerikan Kara Kuvvetleri, 6107 adet JLTV araç tedarik edecek. Toplam maliyeti 1,69 milyar Amerikan Doları olan anlaşma, araçların yanı sıra gerekli kitleri de içeriyor.
Tam kapasiteli seri üretim için kararın 2018 yılında verileceğini belirten firma yetkilileri, ilk teslimatların 2019 yılı başında yapılacağını açıkladı.
Amerikan Kara Kuvvetleri ve Deniz Piyade Kolordusu envanterindeki HMMWV araçlarının yerini alması için geliştirilen JLTV, öncülüne göre daha üstün koruma ve arazi kabiliyeti gibi imkânlar sunuyor.
(C4Defence)
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