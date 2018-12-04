Oshkosh firması, yeni bir tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu

Tam kapasiteli seri üretim için kararın 2018 yılında verileceğini belirten firma yetkilileri, ilk teslimatların 2019 yılı başında yapılacağını açıkladı.

Amerikan Kara Kuvvetleri ve Deniz Piyade Kolordusu envanterindeki HMMWV araçlarının yerini alması için geliştirilen JLTV, öncülüne göre daha üstün koruma ve arazi kabiliyeti gibi imkânlar sunuyor.

(C4Defence)