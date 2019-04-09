Osmangazi Köprüsü yabancıyı cezbetti

Yalova'da 2.5 milyar liralık yatırımla kurulan Avrasya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) daha bitmeden 2 yabancı yatırımcı fabrika kurmak için yer aldı. Toplam 4 milyon metrekarelik bölgeye yabancı yatırımcılardan 10 milyon metrekarelik ön alım talebi geldi. 12 yabancı sermayeli şirket yatırım için başvuru yaptı.

İLK GELEN ALMANLAR

Sabah'ın haberine göre, Avrasya OSB'nin Pazarlama Direktörü Muharrem Çay, bölgeye yatırıma gelen ilk yabancı sermayeli şirketlerin Alman Dresselhaus ve Heinen Hopman olduğunu söyledi. Civata üretimi yapacak olan Dresselhaus'un sadece fabrika için 5, gemi yan sanayi üretimi yapacak Heinen Hopman'ın ise 8 milyon liralık yatırım yaptığını, buna makinelerin dahil olmadığını belirten Çay, "Sırada 12 yabancı şirket var. Onlar da özellikle ana sanayiler için yan sanayi ürünleri üretmek istiyorlar" dedi. Çay, ayrıca Türkler'in satın aldığı İtalyan boya kimya firması La Moravia şirketinin de OSB'de 3 milyon liralık arsa alarak fabrika yatırımı yaptığını belirtti.

20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Çay, "Metrekare fiyatımız 595 lira. Bu nedenle yatırımlar artıyor. OSB'nin tamamının dolmasıyla 20 bin kişi iş bulacak" dedi. 4 milyon metrekarelik alanda 191 parselin bulunduğu bilgisini veren Çay, "35 adet fabrika için 850 bin metrekarelik tahsis yapıldı. LC Waikiki operasyon merkezi kuracak. Gemi İhtisas Bölgesi tarafında da 8 firma proje aşamasında. Otomotiv yan sanayiinde Çelikel ve Ünüvar fabrika kuracak" diye konuştu.