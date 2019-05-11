Otelde iftar 89 TL’den başlıyor

410 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da Tuğra Restoran’da iftar menüsü ramazan boyunca, şerbetler, meyve suları, çay, kahve ve KDV dahil kişi başı 410 TL oluyor. Laledan Restoran’da ise açık büfe iftar lezzetleri ramazan boyunca, meyve suları, çay, kahve ve KDV dahil kişi başı 320 TL’den satışa sunuluyor. İftar lezzetleri için kişi başı 89 TL artı KDV’den başlayıp, 149 TL artı KDV’ye kadar set menü alternatifleri bulunuyor.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin “Maliyetleri aşağıda tutmaya çalışıyoruz. Otellerde alınan iftar menüleri herhangi bir restoranda alınacak iftar menülerinden daha hesaplı çıkıyor. Eskiden insanlarımız ‘otellerde iftar çok pahalı gidemeyiz’ diye bakardı. Müşterilerimiz daha hesaplı ve geniş menülerin farkına varsınlar istiyoruz” dedi. İstanbul’un birinci sınıf restoranları da 5 yıldızlı otellerdeki gibi geleneksel lezzetleri, fasıl eşliğinde açık büfe ve alakart olarak misafirlerine ramazan boyunca sunuyor.

Kişi başı iftar menüsü Kızkulesi restoranda 225 TL olurken, ulaşım için saat 19.45 ila 23.45 arasında ring seferi sunulacak. Feriye lokantasında kişi başı iftar 215 lira iken yüzde 10 servis ücreti de alınıyor. İftar fiyatları kişi başı Florya’daki Şazeli’de 165 lira, Kaşıbeyaz Florya’da 165 TL olarak belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi fiks menü fiyatı, 40 TL’den sunuluyor. Avcılar Denizköşk, 1453 Çırpıcı ve Beykoz Koru Sosyal Tesisi’nde beyaz et iftar menü fiyatı 45 TL, kırmızı et iftar menü fiyatı ise 50 TL. Beltur’un işletmeciliğini yaptığı köşklerde ise kişi başı iftar 80-95 TL’ye mal oluyor.

İBB TESİSLERİNDE KİŞİ BAŞI MENÜ 40 TL