OTİ’ye çifte ihracat ödülü

Başta Rusya olmak üzere Almanya, Ukrayna, Polonya, Belarus ve Gürcistan’dan Türkiye’ye turist getiren şirket 411 milyon 467 bin dolar gelir elde etti. Geçen yıl 32.4 milyon turistin Türkiye’yi ziyaret ettiği dikkate alındığında Odeon Turizm, böylece tek başına toplam turistin yüzde 3.7’sini Türkiye’ye getirmeyi başardı. Odeon Turizm 2017 yılında elde ettiği 411.4 milyon dolarlık gelirle Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ve Ticaret Bakanlığı’nın katkıları ile gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı’ araştırmasında çifte ödüle layık görüldü. Şirkete, hem ‘Seyahat Acenteciliği Hizmetleri’ kategorisinde birincilik ödülü, hem de Türkiye genelinde tüm sektörlerde hizmet ihracatı 9’uncusu ödülü verildi.

2.2 MİLYAR HEDEFİ

Ayhan Bektaş, OTI Holding olarak, Türkiye’nin turizm potansiyeline her zaman inandıklarını söyledi. Bektaş, “2016 yılında 65 milyon Euro ciroya sahip Alman tur operatörü Ferien Touristik’i satın aldık. Avrupa ülkeleri öncelikli olmak üzere, yatırımlarımız artarak devam ediyor. 2018 yılında ise Türkiye’de 1.5 milyon, tüm dünyada da toplam 3 milyon 200 bin turiste hizmet vererek 2.2 milyar dolar konsolide ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. 16 ülkedeki 27 aktif şirketi ile uluslararası arenadaki yerini sağlamlaştıran 26 yıllık bir Türk tur operatörü grubu olarak, tüm çalışmalarımızın meyvesini toplamaya devam edeceğimize ve önümüzdeki yıl da ödülü yeniden alacağımıza inanıyoruz” dedi.