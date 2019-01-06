Oto satışları 620 bini gördü

Türkiye otomobil ve hafif ticari toplam satışı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35.06 daralarak 620 bin 937 olarak gerçekleşti. Toplam pazarda 2017 yılında 956 bin 194 araç satışı yapılmıştı. Temmuz ayı ile birlikte başlayan dış kaynaklı döviz operasyonu ve bununla bağlantılı olarak yükselen faizler otomobil satışlarını bıçak gibi kesilmesine neden olmuştu. O dönemde sektör temsilcilerinin yılsonu tahminleri 500-550 bin civarındaydı. Ancak hükümetin sektöre yönelik olarak uygulamaya aldığı vergi indirimleri satışların 620 bin seviyesine ulaşmasına neden oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 32, hafif ticari araç satışları ise yüzde 42 geriledi.

YERİNDE KARAR

Renault Mais Genel Müdür Berk Çağdaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sektör olarak 2018’e çok iyi başladık. Temmuz ayından itibaren döviz piyasalarına yönelik Türkiye’ye dışarıdan yoğun bir şekilde spekülatif müdahalelerin yapıldığını gördük. Bu döviz ataklarının neticesinde ülkede bir salınım yaşandı. Bu salınımdan ilk etkilenen sektörlerden biri de otomotiv oldu. Ağustos ayından itibaren satışlar ciddi bir yavaşlama trendine girdi. Hükümetimiz çok yerinde bir karar vererek sektöre önemli bir destek verdi ve vergi indirimleriyle yılın son aylarında sektörü rahatlattı. Ayrıca pazarın canlanması dolayısıyla artan satışlar, devletin vergi gelirine de katkı sağlanmış oldu. Bu indirim, sektör oyuncularına olduğu gibi tüketiciye de verilen önemli bir destektir. 2019 yılının daha dengeli olmasını bekliyoruz” dedi.

TEMKİNLİ OLACAK

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Sayın İbrahim Anaç, yapmış olduğu değerlendirmede “2018 yılı otomotiv sektörü için oldukça zorlu geçti. 2019 yılında temkinli iyimser bir yaklaşımla otomotiv pazarın 520 bin civarında olacağını öngörüyoruz. Bu yılda pazar dinamiklerine ve ihtiyaçlarına paralel olarak uygulayacağımız ticari politikalar ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ve iş süreçlerimizi daha müşteri odaklı yürüterek pazar payımızı artırmaya devam etmek istiyoruz” dedi.

SEKTÖRÜN ‘GLADYATÖRLERİ’ BELLİ OLDU