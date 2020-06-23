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Ekonomi

Otobüslerde ikramlar ambalajlı ve soğuk olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede tedbiri elden bırakmadıklarını belirterek, otobüslerde yolculara ikram edilecek yiyecek ve içeceklerin mutlaka ambalajlı ve soğuk olması gerektiğini ifade etti.

AA23 Haziran 2020 Salı 15:48 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 15:48
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Karaismailoğlu, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarılı bir performans sergilediğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak, salgınla mücadele sürecimizde tedbiri elden bırakmıyoruz. Bunun yanında da kara yollarımızda taşımacılık hizmeti veren firmalara desteğimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, yönetmelik değişikliğiyle kara yolunda faaliyet gösteren taşımacıların yetki belgelerini ilk yenilenme sürecinde ücretsiz olarak 6 ay uzattıklarını bildirdi.

- İKRAMLAR AMBALAJLI VE SOĞUK OLACAK

Değişiklik kapsamında otobüslerde yolculara sunulan yiyecek ve içeceklerin mutlaka ambalajlı ve soğuk olması gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Otobüslerdeki ikramların gıda mevzuatına uygun olması, ikram süreçlerinin de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun yönergelerine tam uyum sağlanması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Tüm bu tedbirlerimizi yolcularımız ve işletmelerimizin sağlığı için yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi temizlik, maske ve mesafe kuralına tam uyum sağlamak salgınla mücadelede başarımızı artıracaktır."

Karaismailoğlu, başarılı süreç yönetimiyle küresel salgına karşı verilen milli mücadelede tüm dünyada adından söz ettiren Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde izleyeceği yol haritasıyla, bundan sonra da öncü ve gıptayla takip edilen ülke olmaya devam edeceğini belirtti.

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