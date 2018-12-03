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Otogaz (LPG) satış fiyatlarında gerçekleşecek 32 kuruş indirim pompaya yansıyacak

Otogazın litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruşluk indirim gerçekleşecek.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim otogazın pompa fiyatlarına yansıyacak.

Buna göre, Otogazda Eşel Mobil Sistemi'nin uygulanmaya başladığı tarihten bu yana ilk indirim gerçekleşecek ve otogazın litre fiyatındaki 32 kuruşluk indirim bu geceden itibaren pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan eşel mobil sistemiyle, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışıldı. Fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleştirildi.

Geçen ay benzin ve motorinde bu miktarın altına düşülmesi sonucunda gerçekleşen indirim miktarları da pompaya yansımıştı.

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