Otomobil devi geleceğin petrolü için düğmeye bastı! Mühendisler kolları sıvadı

Devam eden enerji krizi ile hükümetler alternatif enerji kaynakları arayışına girerken, ön plana çıkan başlıca enerjilerden biri geleceğin petrolü olarak da anılan hidrojen enerjisi oldu.

Küresel ölçekteki hidrojen atılımı, özellikle emisyon çıkmazındaki otomobil devlerini de yeni çalışmalara itti.

Halihazırda elektrikli araçlar üzerinde çalışan Alman otomobil devi Porsche mühendisleri, V8 motorlarına yeşil hidrojen enerjisi sağlamak için kolları sıvadı.

GELECEĞİN PETROLÜ İÇİN KOLLARI SIVADILAR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin mühendislik departmanını, V8 motorlarından birini, geleceğin petrolü hidrojen enerjisiyle çalışan bir motora dönüştürmeyi planlıyor.

Porsche Engineering bölümünde motor simülasyonu birimi kıdemli uzmanı olan Vincenzo Bevilacqua, "Mühendislerimiz mevcut yüksek performanslı benzinli motorlarımızın gücü ve torkunda bir konsept amaçlayan, hidrojen yanmalı motoru geliştirdi. Bu geliştirme sırasında aynı zamanda, düşük yakıt tüketimi ve emisyonları ortam havasıyla aynı seviyede tutma hedefimiz de vardı." dedi.

Her ne kadar fiziksel değil sanal bir çalışma olsa da, ekip Porsche'nin 4.4 litrelik V8 motoruyla bu simülasyona başladı ve hidrojenle çalışacak şekilde değiştirdi. En büyük zorluğun ise, turboşarjları yeni yakıtla çalışacak şekilde uyarlamak olduğu bildiriliyor.

Bevilacqua açıklamasında süreci şöyle anlattı:

"Hidrojenin temiz yanması için turboşarjların bir yandan benzinli motorlarda olduğundan iki kat daha fazla hava kütlesi sağlaması gerekiyor. Öte yandan, daha düşük egzoz gazı sıcaklıkları, egzoz tarafındaki tahrikler için enerji eksikliğine neden oluyor.

Bu nedenle ekip, ihtiyaç duyduğu basıncı üretmek için elektrikli kompresörlere yönelmek zorunda kaldı ve birkaç testten sonra sonunda arka arkaya turbolu bir sisteme kurdu. Türbin veya elektrik motoru tarafından tahrik edilen ortak bir şaft kullanılarak, hava birinci kompresörden akıyor, bir ara soğutucuda soğutuluyor ve ardından ikinci aşamada yeniden sıkıştırılıyor.

Sonuç olarak, simülasyonlarda yaklaşık 590 hp (440 kW/598 PS) güç sağlayabilen bir motor ortaya çıkıyor. Karşılaştırma yapacak olursak, Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid'in 4.0 litrelik V8'i 541 hp (403 kW/548 PS) güç üretiyor. Ancak elektrik motorları ile birlikte sistem 670 hp (500 kW/680 PS) üretebiliyor."

Star Gazetesi