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Ekonomi

Otomobil kredilerinde yeni dönem geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, otomobil kredilerinde tutarın artırılacağına işaret ederek, taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Reuters4 Şubat 2022 Cuma 08:49 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 08:49
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A Para televizyonunda açıklamalarda bulunan Akben, yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri konusunda artırım olacağını belirterek şunları söyledi:

"Otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. Orada bizim teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlar tarafında değil de biraz daha yerli araçlar tarafında kredi tarafı daha etkin olsun. Yerli otomobilimiz de çıktığında bir güncelleme yapacağız. Güncelleme ile birlikte orası biraz daha rahatlayacak."

"120,000, 300,000, 750,000 diye dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yaparak, diyelim ilk dilim 120,000. 120,000 %70'ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz."

Akben ayrıca taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını ifade etti.

Kur korumalı TL mevduat hesapları ile ilgili de Akben, katılımın 290 milyar lirayı geçtiğini belirterek, 620,000 civarında müşterinin kur korumalı TL mevduat hesaplarını tercih ettiğini kaydetti.

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