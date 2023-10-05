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Ekonomi

Otomobilde balon söndü! Sıfır ve ikinci el araçta indirimler başlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomobil fiyatlarına yönelik alınan kararlar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Bolat, 'Çok ciddi bir rahatlama sağlandı. Oto piyasasında hem ikinci el satışlarda hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var. Bayiler artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı. Bayiler de kampanyalara başladı. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız.' dedi.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 14:08 - Güncelleme:
Otomobilde balon söndü! Sıfır ve ikinci el araçta indirimler başlıyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: (Aldığımız kararla) Çok ciddi bir rahatlama sağlandı. Oto piyasasında hem ikinci el satışlarda hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var. Bayiler artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı. Bayiler de kampanyalara başladı. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız. Bu piyasaların düzelmesi için rasyonel ve istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek."

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